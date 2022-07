F1 | Quando la sicurezza è strumento per cambiare le regole in corsa

Carica lettore audio

La FIA ha deliberato una serie di cambiamenti tecnici che modificheranno le F1 dal GP del Belgio e in particolare le monoposto 2023: la Federazione Internazionale ha deciso di agire di propria sponte cavalcando la questione di sicurezza derivata dagli allarmismi che sono emersi dopo il GP dell’Azerbaijan, quando Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes) si erano lamentati del porpoising insieme a Carlos Sainz (Ferrari) e Pierre Gasly).

I violenti saltellamenti di Baku hanno causato il mal di schiena di Hamilton e il sette volte campione del mondo ha provocato la reazione della FIA con la TD39-2022. A livello statistico è giusto ricordare che una volta scritto e corretto il documento di Nikolas Tombazis, anche le Mercedes hanno smesso di avere forti pompaggi, specie dopo che è stato introdotto a Silverstone un nuovo pacchetto aerodinamico e delle modifiche alle sospensioni che mitigano il porpoising.

Ferrari F1-75: ecco la discussa tavola sotto alla scocca Photo by: Giorgio Piola

Ma è sempre più chiaro ed evidente che l’azione della FIA a breve termine mira ad un solo obiettivo: blandire anche il saltellamento, per quanto da Spa-Francorchamps verrà introdotta una Aerodynamic Oscillation Metric (AOM) che i team avranno modo di valutare già al Paul Ricard e all’Hungaroring, ma il tentativo sembra quello di riportare in corsa il terzo top team del mondiale, la Mercedes, in modo da allargare lo show nella seconda parte della stagione.

È giustificato parlare di sicurezza nel Technical Advisory Committee, il TAC che si è riunito giovedì, dove la Federazione Internazionale ha messo in campo le sue proposte a breve e medio termine che dovranno essere ratificate al più presto dal Consiglio Mondiale?

La FIA ha preso la palla al balzo per scrivere norme che la F1 Commission riunita a Spielberg aveva definito nei sommi capi e che il TAC giovedì ha dovuto recepire, sebbene ci siano ancora dei buchi… neri che ancora vanno chiariti.

Può sembrare strano, ma i team non hanno ancora ricevuto quale sarà la metrica che definirà se una certa frequenza di oscillazione del telaio sarà legale oppure no. La misurazione, finora, avveniva attraverso l’accelerometro che la FIA monta su ogni monoposto in prossimità del centro di gravità.

L'Alfa Romeo C42 di Zhou dopo il capottamento di Silverstone in cui si era rotto il roll bar Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Si tratta del sensore con cui la FIA rileva i dati di un incidente (a proposito ma del crash di Guanyu Zhou non è stato ufficializzato alcun valore?) e che sono letti in uno specifico canale della telemetria riservato alla Federazione Internazionale.

Dal Paul Ricard la taratura di quell’accelerometro sarà cambiata, con una lettura più sensibile e precisa, e l’AOM sarà uno dei canali disponibili anche nella telemetria dei team. Nei prossimi due GP le squadre potranno capire se i saltellamenti rientreranno nei vincoli previsti o se saranno costretti ad alzare le loro macchine perdendo carico.

Ma il grosso dei provvedimenti che riguardano il Belgio sono finalizzati a controllare le deformazioni degli skid block della tavola. L’obiettivo è colpire Red Bull e Ferrari che hanno saputo interpretare le norme 2022 con più intelligenza o... furbizia.

Ferrari e Red Bull sono nel mirino della FIA per la flessibilità della tavola Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Va detto che RB18 e F1-75 alle verifiche tecniche sono perfettamente legali: quando si applicano le forze di regolamento, gli skid block non si deformano, mentre quando le monoposto spanciano sui cordoli o sull’asfalto, rientrano nella tavola montata sotto alle monoposto, evitandone l’usura ma consentendo un assetto più basso, capace di generare più carico aerodinamico e, quindi, più prestazioni.

Nessuno ha avuto modo di vedere da vicino cosa diavolo nasconda uno skid block se non i commissari tecnici FIA, ma si parla di molle o spugne capaci di far scomparire quella porzione di pattino che va a contatto con l’asfalto, inibendone l’usura. Si tratta ovviamente di concetti border line, come tutto in F1, ma è strano che si modifichi la regola usando la sicurezza, senza che ci sia alcuna correlazione con un'eventuale pericolosità.

Toto Wolff, Team Principal e CEO Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff si era dichiarato scioccato al Red Bull Ring quando certi particolari erano stati portati alla luce in F1 Commission, ma la sensazione è che l’ispiratore dei controlli sia stato proprio il manager austriaco che spera di riportare in gioco la Mercedes nella seconda parte della stagione.

Siamo di fronte a una FIA succube della Stella o c’è l’intenzione di mettere la museruola a chi ha spinto l’interpretazione delle regole al limite dello spirito delle norme? È fin troppo evidente che dal Belgio i due top team qualcosa perderanno in ordine al cambio delle regole in corsa (colpirà anche AlphaTauri e Haas che potrebbero avere soluzioni simili?).

Ma se c’è il dubbio che qualcuno abbia fatto il furbo perché la FIA non l’ha fermato e si preferisce prendere la scusa della sicurezza per mettere in atto un provvedimento che non è direttamente collegabile? Siamo proprio entrati nella fase… calda di questa estate che si preannuncia bollente non solo dal punto di vista meteo.