Qualifiche

Formula 1 Las Vegas

F1 | Antonelli primo ma penalizzato: Verstappen in pole a Las Vegas. Per la Ferrari è notte fonda

Strepitoso ultimo giro dell'italiano, che firma il miglior tempo nelle qualifiche di Las Vegas ma deve cedere la pole a Verstappen per la penalità di 5 posizioni in griglia per avere cambiato PU. Russell partirà in prima fila con Max. Le Ferrari addirittura fuori in Q2.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 21 nov 2026, 05:14

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Jim Watson / AFP via Getty Images

Quando meno te lo aspetti, sbuca Antonelli. Il campione del mondo in carica di Formula 1 ha firmato il miglior tempo nelle Qualifiche del Gran Premio di Las Vegas con il tempo di 1'33"893, sebbene, come sappiamo, questo non basterà a prendersi la pole.

Antonelli, lo ricordiamo, dovrà scontare domani 5 posizioni in griglia per avere sostituito il motore termico, per questo deve cedere la pole position a Max Verstappen. Kimi, nel giro di lancio, ha fatto sfilare tutti, per cercare di chiudere il giro decisivo per ultimo. Andrea non ha preso bandiera per appena 1 secondo e da lì ha costruito la prestazione.

La posizione nell'ultimo giro gli ha permesso di prendere la scia nell'ultimo settore, tra curva 12 e 14, firmando il record nel tratto e cogliendo il miglior tempo.

Come detto, però, Max Verstappen partirà dalla pole, perché l'italiano arretrerà sino alla sesta piazza in griglia. Red Bull in pole e questo per il 4 volte iridato è un'ottima notizia, perché domani se la vedrà direttamente con George Russell, suo contendente al secondo posto nel Mondiale Piloti.

La seconda fila è finita nelle mani di un ottimo Lando Norris, terzo con l prima McLaren, e la seconda Red Bull, quella del solito Isack Hadjar. Il parigini ha anche sacrificato il suo ultimo giro per permettere a Max di migliorare il suo tempo, cosa che - però - non è andata a buon fine.

Detto della sesta posizione di Antonelli, accanto a lui ci sarà Arvid Lindblad con la prima Racing Bulls. La seconda partirà dalla settima posizione, mentre la seconda McLaren, quella di Oscar Piastri, dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza per l'introduzione del quinto motore termico della sua stagione. L'australiano, oggi settimo, domani partirà 17esimo.

Chiudono la Top 10 le Alpine, anche oggi in forma ma la prestazione è dolce amara. Pierre Gasly e Franco Colapinto sono rispettivamente nono e decimo, ma hanno davvero sfiorato la nona fila per pochi millesimi.

La Ferrari ha regalato la peggiore qualifica della sua stagione, e lo ha fatto proprio a Las Vegas. Una doppia eliminazione che non avveniva da oltre 500 giorni. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati entrambi eliminati al termine della Q2 cogliendo rispettivamente dalla 11esima e dalla 12esima posizione.

Leclerc ha commesso un errore in curva 7 nel giro di lancio dell'ultimo tentativo, arrivando così a prendere bandiera a scacchi e a non fare l'ultimo giro. Evidente il disappunto del monegasco, che ha gesticolato per gran parte del giro di rientro ai box una volta eliminato.

Hamilton, invece, ha faticato sin dalla Q1 nella messa in finestra delle gomme, lamentando pochissimo grip. I numerosi bloccaggi I risultati sono stati i medesimi per tutte le sue qualifiche e l'eliminazione in Q2 non è altro che lo specchio delle difficoltà che ha incontrato sin dall'inizio.



Dietro le due Rosse c'è l'Audi di Nico Hulkenberg, 13esima, mentre quella di Gabriel Bortoleto è 15esima. In mezzo alle due R26 c'è la prima Williams, quella di Carlos Sainz, mentre l'altra, quella di Alexander Albon, è 16esima.

In casa Haas abbiamo assistito a un encomiabile gioco di squadra da parte di Oliver Bearman, che per tutta la Q1 ha dato la scia al compagno di squadra Rafael Camara nel tentativo di farlo qualificare per la Q2. Questa, però, è sfuggita per appena 71 millesimi di secondo.

Il brasiliano si è fermato in 17esima posizione, in una mini sessione costellata anche da un testacoda al primo giro lanciato in cui ha rovinato un set di gomme Soft dopo avere spiattellato la coppia anteriore. Bearman, che riceverà diverse posizioni di penalità, si è solo messo a disposizione di Camara e ha chiuso all'ultimo posto, 22esimo.

Tra le due VF-26 ci sono anche le due Cadillac e le due Aston Martin. Buona prestazione di Sergio Perez, capace di mettersi alle spalle le AMR26 di Fernando Alonso e Lance Stroll, rispettivamente 19esimo e 20esimo.

Il messicano, però, è rimasto molto lontano dal tempo di Camara, addirittura 1"1, mentre la lotta con le Aston Martin si è risolta per questione di pochi millesimi in suo favore. Valtteri Bottas, invece, è rimasto alle spalle di Stroll, accreditato del 21esimo posto davanti al penalizzato Bearman.

cq

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+1.304

1'35.197

S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+1.360

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.567

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.748

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+2.100

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+2.232

1'36.125

0.132 S 232.235 17

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 9

+2.327

1'36.220

0.095 S 232.005 18

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 11

+3.490

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 10

+3.507

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 10

+3.657

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 11

+3.708

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 8

+14.112

1'48.005

10.404 S 206.690 Guarda i risultati completi

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