Prove Libere

Formula 1 Qatar

F1 | Qatar, Libere 3: Antonelli guida un'altra doppietta Mercedes. Max 3° a mezzo secondo, Leclerc 5° a 8 decimi

L'italiano chiude al comando anche l'ultima sessione di libere in Qatar precedendo George Russell di due decimi e mezzo. La W17 continua a dettare legge nei curvoni veloci scavando un solco sui rivali: Verstappen è terzo ma a mezzo secondo davanti all'altra Red Bull, mentre Leclerc porta la Ferrari al 5° posto. Seguono poi le due McLaren.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 28 nov 2026, 15:49

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L’antifona era sembrata ben chiara già al venerdì, con le due Mercedes non solo al comando, ma in testa con un sostanzioso vantaggio sulla concorrenza. Non deve allora sorprendere che anche in FP3 il concetto di fondo non sia cambiato, con Andrea Kimi Antonelli che ha chiuso con il miglior tempo dell’ultima sessione di prove libere, fermando il cronometro sull’1:22.400, precedendo il compagno di squadra.

Rispetto alla FP2, però, la forbice tra le due Mercedes è tornata ad aprirsi, con l’italiano che ha rifilato circa 2 decimi e mezzo a George Russell, secondo. In serata si inizierà a fare sul serio, ma appare chiaro come la Stella abbia già prenotato l’intera prima fila, forte di un vantaggio che al momento sembra darle del margine al fine di mettersi al riparo da eventuali sorprese.

Il segreto di questa W17 in Qatar è duplice: da una parte la forza nei curvoni ad alta velocità, specie in quelli del terzo settore, dove infatti ha tre decimi sulla Ferrari e oltre quattro sulla Red Bull, dall’altra aver trovato un bilanciamento che le consente comunque di mantenere un buon livello di competitività anche nei tratti più lenti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Non è un segreto che il pacchetto della Malesia non solo abbia aggiunto carico aerodinamico, che su una pista come quella di Lusail fa sempre la differenza, ma ha anche spostato il bilanciamento verso l’anteriore, aspetto che può pagare su un tracciato ricco di curvoni veloci dove in tanti hanno patito problemi di sottosterzo. Due fattori che sono andati nella direzione della Stella, portando a un vantaggio superiore di quanto si aspettavano tutti i rivali, a partire dalla Red Bull e dalla McLaren.

Terzo tempo per Max Verstappen, il cui distacco però si alza a cinque decimi. Come ieri, la RB22 continua un po’ a patire la carenza di carico aerodinamico puro in certe zone della pista, specie nei curvoni veloci, ma per ora è la squadra che è riuscita a mantenersi più vicina alla Mercedes, come conferma anche il quarto tempo di Isack Hadjar, il cui distacco da Antonelli cresce tuttavia fino a quasi sette decimi.

Rispetto alla difficile giornata di ieri, si avvicina leggermente la Ferrari, con Charles Leclerc quinto, ma a otto decimi dal miglior crono di Antonelli. Era difficile pensare che in una sola notte la Rossa potesse ribaltare la situazione, trovando una risposta a tutte quelle anomalie che aveva descritto il monegasco dopo le libere, ma l’aspetto importante è comunque fare dei passi avanti a provare a reinserirsi nel gruppo degli inseguitori.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Infatti, c’è un doppio discorso da fare: da una parte è vero che la Ferrari ha incontrato le sue difficoltà, al punto che i piloti stessi non erano felici del comportamento della vettura, ma dall’altra tutti i rivali della Mercedes sono andati in difficoltà, incluse Red Bull e McLaren. L’altra Rossa di Lewis Hamilton ha chiuso in nona posizione, a un secondo e tre decimi da Antonelli, con il britannico che si è più volte lamentato di un forte sottosterzo che gli ha reso davvero difficile riuscire a far girare la vettura.

Sesta e settima le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, il cui gap dalla vetta tocca però quasi i nove decimi, un po’ a sorpresa dato che sulla carta questa doveva essere una pista più adatta a esaltare certi punti di forza della MCL40, in particolare sui curvoni. Al venerdì, infatti, era stata proprio la McLaren la squadra più vicina alla Mercedes, in particolare nelle zone veloci, pur patendo comunque un gap consistente.

Nella top 10 si sono inserite anche le due Racing Bulls, con Arvid Lindblad ottavo davanti a Lewis Hamilton e Liam Lawson decimo, in quello che è ormai un grande classico a centro gruppo.

FP3

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 14

1'22.400

S 236.752 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 16

+0.249

1'22.649

0.249 S 236.039 3

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 14

+0.510

1'22.910

0.261 S 235.296 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 15

+0.687

1'23.087

0.177 S 234.794 5

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 22

+0.808

1'23.208

0.121 S 234.453 6

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.868

1'23.268

0.060 S 234.284 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 16

+0.889

1'23.289

0.021 S 234.225 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 23

+1.251

1'23.651

0.362 S 233.211 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 20

+1.376

1'23.776

0.125 S 232.863 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 22

+1.659

1'24.059

0.283 S 232.079 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 14

+1.797

1'24.197

0.138 S 231.699 12

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 14

+1.831

1'24.231

0.034 S 231.605 13

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 18

+1.943

1'24.343

0.112 S 231.298 14

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 26

+1.981

1'24.381

0.038 S 231.194 15

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 17

+2.230

1'24.630

0.249 S 230.514 16

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 22

+2.238

1'24.638

0.008 S 230.492 17

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 17

+2.696

1'25.096

0.458 S 229.251 18

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 20

+2.777

1'25.177

0.081 S 229.033 19

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 15

+2.921

1'25.321

0.144 S 228.647 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 19

+3.365

1'25.765

0.444 S 227.463 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 20

+3.857

1'26.257

0.492 S 226.165 22

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 17

+4.506

1'26.906

0.649 S 224.477 Guarda i risultati completi

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