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F1 | Qatar, Libere 2: Mercedes fa ancora il vuoto su McLaren e Red Bull. Ferrari a 1 secondo

È solo venerdì, ma la Mercedes oggi ha lanciato un segnale molto chiaro su quali siano i suoi obiettivi per il resto del weekend dopo aver fatto il vuoto sui rivali anche durante la seconda sessione di libere. McLaren e Red Bull sono infatti a oltre 4 decimi, pur siglando il tempo con una mescola più tenera, mentre la Ferrari è lontana 1 secondo.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 27 nov 2026, 18:25

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

La seconda sessione di prove libere in Qatar si è chiusa esattamente come la prima, ossia con le due Mercedes al comando a fare il vuoto sul resto del gruppo e un duello interno tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell che, anche questa volta, ha visto l’italiano chiudere con il miglior tempo di sessione. Rispetto alla FP1, tuttavia, Russell è riuscito a contenere il distacco, portandolo da mezzo secondo a poco più di un decimo.

Spesso si dice “è solo venerdì”, ma per ora la Mercedes sembra tornata quella di inizio anno, con un margine sulla concorrenza importante, ancor di più tenendo a mente che il miglior giro non è arrivato sulla soft, bensì sulla media.

Infatti, nel momento in cui i due piloti della Mercedes hanno montato la mescola più tenera sono arrivate delle bandiere rosse a fermare il giro mentre sia Antonelli che Russell si stavano migliorando a suon di settori record. Il fine settimana è ancora lungo, ma la Stella ha iniziato il weekend dato segnali molto chiari, non solo sul suo potenziale, ma anche sul dove sembra essere superiore agli altri.

Ciò che sta facendo davvero la differenza per ora è aver trovato un equilibrio migliore degli altri. Ad esempio, la Red Bull è consistente nelle zone più lente, ma fatica terribilmente nei curvoni veloci dove le manca quella stabilità e quel carico di cui avrebbe bisogno, mentre la McLaren è più consistente nelle zone rapide ma perde maggiormente nei primi due settori.

Mercedes si inserisce in una via di mezzo, soprattutto per come riesce ad essere molto consistente nei curvoni veloci, esattamente come si era visto durante la prima sessione di prove libere. Ciò è ben evidente specie nel terzo settore, dove la W17 riesce a portare maggior velocità in percorrenza anche nei curvoni più impegnativi, dove gli altri devono alzare maggiormente il piede o sono costretti a entrare meno rapidamente in curva.

È questo vantaggio che ha permesso alle due Mercedes, pur siglando il miglior crono sulla gomma media, di chiudere con oltre quattro decimi di vantaggio sulle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente terzo e quarto, divise tra loro di pochissimi millesimi. Un buon segnale anche per l’australiano, che con la pista di Lusail ha sempre avuto un ottimo feeling, al punto da conquistare la sua prima pole e vittoria, seppur nella sprint del 2023.

Seguono le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar che, come le due McLaren, hanno invece registrato il loro miglior tempo sulle gomme soft. Se rispetto alla Mercedes il gap è ancora molto ampio, poco meno di mezzo secondo, al contrario le due vetture di Woking e le due Red Bull sono racchiuse in poco più di mezzo decimo, perché Norris e Hadjar sono divisi solamente da 61 millesimi.

Molto più staccata, invece, la Ferrari, che fatica come si era già intravisto in FP1. I piloti hanno riportato tanti problemi di bilanciamento, che sia sottosterzo come aveva lamentato Charles Leclerc nel primo turno, oppure un eccessivo sovrasterzo come invece sottolineato da Hamilton in FP2. Il problema è tuttavia sempre lo stesso: la macchina è imprevedibile, molto difficile da leggere per i piloti e ciò si riflette anche nel tempo sul giro.

Un tema che non tocca solamente la simulazione di qualifica, dove ha chiuso a circa un secondo da Mercedes a pari gomma, dato che sia Leclerc che Hamilton hanno siglato il loro miglior crono con la media, sia sul passo gara, dove con la soft Leclerc via radio ha descritto come “orrendo” il feeling.

Ci sarà sicuramente molto lavoro da fare per la Scuderia di Maranello, che dovrà trovare un modo per dare ai piloti una macchina che consenta loro di spingere nei curvoni veloci, dove si può trovare tanto tempo. Al di là della performance, c’è però anche un altro elemento, perché proprio sul finale della FP2 Lewis Hamilton si è ritrovato costretto a dover parcheggiare la sua SF-26 a causa di un’improvvisa perdita di potenza.

Chiudono la top 10 le “solite” Racing Bulls, ormai costantemente il riferimento a centro gruppo su un’ampia gamma di tracciati, a conferma della bontà del progetto realizzato a Faenza. Lawson ha chiuso al nono posto davanti al compagno di squadra Arvid Lindblad, mentre fuori della top 10 c’è Gabriel Bortoleto, staccato poco meno di un decimo dal britannico della Racing Bulls.

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