Prove Libere
Formula 1 Qatar
F1 | Qatar, Libere 1: Antonelli demolisce tutti al tramonto. Ferrari a oltre 1 secondo
Il campione del mondo in carica firma il miglior tempo del primo turno di prove libere del GP del Qatar sfruttando un treno di Medium, staccando di mezzo secondo Russell e Hadjar. Ferrari settima e ottava con Leclerc davanti ad Hamilton.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 27 nov 2026, 14:38
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Manuel Eletto
Lusail offre un tramonto tra l'azzurro e il violaceo, davvero molto suggestivo. Ma in pista c'è un colore solo ed è l'argento della Mercedes.
Andrea Kimi Antonelli e George Russell hanno firmato rispettivamente il primo e secondo tempo del primo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar, ma il grande protagonista è stato il campione del mondo in carica.
Antonelli ha letteralmente annichilito tutti, firmado il miglior tempo in 1'23"217, con più di mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Russell che lo segue in classifica. Tra i curvoni veloci di Lusail, Kimi si è esaltato, migliorando il suo tempo giro dopo giro.
La cosa impressionante è l'avere centrato il crono di riferimento con un treno di mescole Medium. Sebbene non sia riuscito a sfruttare bene le Soft, il suo tempo è stato sufficiente per demolire gli avversari, sebbene sia solo venerdì ed è ancora troppo presto per dare giudizi complessivi.
Russell, come detto, ha avuto bisogno di un set di Soft per diminuire il suo divario da Antonelli, ma mezzo secondo è un'eternità. Dietro di lui, staccato di un decimo e mezzo, c'è la prima Red Bull, quella di Isack Hadjar.
Il parigino è alla ricerca di riscatto dopo la sfortuna capitata a Las Vegas la scorsa settimana e oggi ha iniziato in modo positivo il suo fine settimana, mentre Max Verstappen è sesto e staccato di 9 decimi da Antonelli.
Tra le due Red Bull RB22 ci sono le due McLaren, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri per appena 10 millesimi. Interessante il turno dell'australiano, perché sembra dare timidi segnali di risveglio dopo un anno molto complesso.
Per le Ferrari un turno tutt'altro che facile. Sebbene le sensazioni al volante non siano state brutte, Leclerc non è andato oltre il settimo tempo, staccato di 1"2 da Antonelli. Lewis Hamilton ha fatto poco peggio, ottavo, staccato di 1 decimo dal monegasco. I due escono da una settimana in cui sono stati sulla bocca di tutti per quanto accaduto la scorsa settimana a Las Vegas. In questo fine settimana la Rossa dovrà dare segnali più positivi, al pari dei suoi piloti che certo non sono esonerati da questo discorso.
Racing Bulls piazza una delle due VCARB03 in Top 10 con il nono posto (e a 26 millesimi dalla Ferrari di Hamilton), davanti all'Alpine di Pierre Gasly. Anche a Lusail proseguirà il duello per il quinto posto nel Mondiale Costruttori tra i due team.
Audi è nelle posizioni che spesso ha occupato durante la stagione, ovvero appena fuori dai primi 10. Gabriel Bortoleto è 11esimo, mentre Nico Hulkenberg è 13esimo. Tra le due R26 ecco l'Alpine di Franco Colapinto.
Liam Lawson è insolitamente lontano dalla Top 10, appena 14esimo, davanti alla prima Haas di Rafael Camara. Ottima prestazione del brasiliano, che sembra riuscire a prendere in mano la VF-26 dopo le prime gare in cui ha sostituito l'appiedato Esteban Ocon. Oliver Bearman, fresco di rinnovo, è 17esimo, con la Williams di Alexander Albon inserita tra le due monoposto americane.
Carlos Sainz non è andato oltre il 18esimo tempo, in evidente difficoltà di guida sulla FW48. Da segnalare il 19esimo tempo di Jak Crawford, capace di mettersi alle spalle il titolare Lance Stroll e le due Cadillac di Sergio Perez e Valtteri Bottas.
FP1
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 31
1'23.217
M 234.428 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 29
+0.507
1'23.724
0.507 S 233.008 3
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 25
+0.661
1'23.878
0.154 S 232.580 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 26
+0.850
1'24.067
0.189 S 232.057 5
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 30
+0.860
1'24.077
0.010 S 232.030 6
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 26
+0.916
1'24.133
0.056 S 231.875 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 30
+1.256
1'24.473
0.340 S 230.942 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 27
+1.358
1'24.575
0.102 S 230.663 9
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 27
+1.384
1'24.601
0.026 S 230.593 10
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 28
+1.657
1'24.874
0.273 S 229.851 11
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 25
+1.836
1'25.053
0.179 S 229.367 12
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 28
+2.192
1'25.409
0.356 S 228.411 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 29
+2.220
1'25.437
0.028 S 228.336 14
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 27
+2.376
1'25.593
0.156 S 227.920 15
R. Camara Haas F1 Team
51 Haas Ferrari 26
+2.468
1'25.685
0.092 S 227.675 16
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 26
+2.475
1'25.692
0.007 S 227.657 17
O. Bearman Haas F1 Team
87 Haas Ferrari 26
+2.549
1'25.766
0.074 S 227.460 18
C. Sainz Jr. Williams
55 Williams Mercedes 27
+2.775
1'25.992
0.226 S 226.862 19
J. Crawford Aston Martin Racing
34 Aston Martin Honda 25
+3.089
1'26.306
0.314 S 226.037 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 21
+3.199
1'26.416
0.110 S 225.749 21
S. Perez Cadillac-Ferrari
11 Cadillac Ferrari 25
+3.469
1'26.686
0.270 S 225.046 22
V. Bottas Cadillac-Ferrari
77 Cadillac Ferrari 27
+3.692
1'26.909
0.223 S 224.469 Guarda i risultati completi
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