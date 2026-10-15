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F1 | Qatar e Adu Dhabi non si fermano nonostante i missili in Arabia Saudita, ma Imola è all'erta
I recenti attacchi missilistici degli Houti nel Regno Saudita hanno reso nuovamente instabile l'Estremo Oriente. Cerchiamo di capire quali sono gli scenari che riguardano tanto la MotoGP che la F1.
Franco Nugnes
Pubblicato: 15 ott 2026, 15:31
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Lusail International Circuit, Qatar
Foto di: Uncredited
Primo: i GP del Qatar e di Abu Dhabi sono confermati. Secondo: Imola prosegue l’allestimento dell’Enzo e Dino Ferrari affinché, eventualmente, possa essere pronto ad accogliere l’ultimo appuntamento del mondiale di F1.
Eppure, dopo le rassicurazioni che erano state date a Sepang da Stefano Domenicali in occasione del GP del Bahrain disputato in Malesia che gli ultimi due GP del Golfo Persico in calendario avrebbero chiuso la stagione 2026, restano forti dubbi per l’instabilità che sta emergendo nel quadrante Medio Orientale.
I miliziani Houthi, un gruppo di guerriglia originario del nord Yemen che fiancheggia l’Iran, dopo diverse azioni nel Golfo di Hormuz hanno rivendicato i recenti attacchi missilistici che hanno avuto come obiettivo l’Arabia Saudita.
Ansar Allah, il portavoce militare dei ribelli sciiti alla televisione al Masirah ha dichiarato di aver colpito la sede Aramco a Dhahran, l'aeroporto internazionale King Khalid e una raffineria Aramco a Riyadh, assicurando che le operazioni nel territorio saudita proseguiranno nei prossimi giorni contro impianti petroliferi e aeroporti.
Il bilancio di queste azioni non è chiaro, visto che i sauditi minimizzano, ma le vittime pare che siano molte più di quelle ammesse. E il clima di instabilità spinge ITA Airways a rimandare le partenze per Riyadh al 18 ottobre e per Dubai al 30 ottobre.
La Aramco (Arabian American Oil Company) oltre a essere tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo (produce 10 milioni di barili al giorno) e più importante finanziatore del governo saudita, è anche sponsor principale e partner del team Aston Martin.
Max Verstappen, Red Bull Racing vince il GP di Abu Dhabi 2025
Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ciononostante, gli organizzatori di Qatar e Abu Dhabi assicurano che le loro due gare si disputeranno regolarmente senza correre rischi. In pre allarme c’è anche l’Enzo e Dino Ferrari che è stato allertato dalla FOM perché il 6 dicembre in alternativa ad Abu Dhabi si potrebbe disputare il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.
Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
Foto di: Franco Nugnes
L’impegno è che F1 garantisca la copertura delle spese organizzative anche se il secondo GP italiano non si dovesse correre. Inizialmente la denominazione della gara conclusiva da disputarsi in Italia avrebbe potuto essere GP Qatar Airways e dell’Emilia Romagna, mentre ora è più probabile che ACI Italia, con l’impegno del presidente Geronimo La Russa, riesca nuovamente a coinvolgere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In attesa dell’esito delle elezioni in Israele del 27 ottobre e quelle di Mid term statunitensi del 3 novembre il quadro politico dovrebbe restare bloccato e, probabilmente, solo dopo si avrà un chiarimento degli scenari effettivi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Nel frattempo, Kimi Antonelli potrebbe conquistare matematicamente il titolo mondiale piloti, togliendo molto interesse all’epilogo iridato, anche se la sua “festa” a Imola sarebbe il grande coronamento di una stagione straordinaria.
Se la F1 si può concedere qualche giorno di riflessione in più in attesa della decisione definitiva, la MotoGP che dovrebbe essere a Lusail l’8 novembre per il GP del Qatar, terzultimo appuntamento in calendario, deve trovare delle risposte certe più in fretta. I piloti delle due ruote hanno già fatto sapere la loro contrarietà nell’andare a Doha.
Alcune Case per ragioni assicurative vorrebbero vietare non solo la partecipazione alla gara, ma anche il sorvolo delle zone a rischio. È evidente che c’è uno stallo nel quale nessuno vuole fare il primo passo che porti all’annullamento delle gare nel Golfo Persico.
Il timore è quello delle panali che da una parte o dall’altra potrebbero entrare in ballo. Non stupirebbe, quindi, se lo sblocco della situazione potesse arrivare proprio dalla MotoGP che ha un impatto economico inferiore a quello della F1, tenuto conto che entrambe le categorie sono controllate da Liberty Media. Alla fine chi resterà con il cerino in mano?
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