F1 | Q&A con Roberto Chinchero: la Ferrari può permettersi di sognare?
Dopo il successo di Hamilton e della Ferrari a Barcellona, la Formula 1 riaccende i motori a Spielberg e Motorsport.com torna con un nuovo Q&A. Roberto Chinchero risponde alle vostre domande: tanti i temi trattati, tra cui le possibilità della Rossa di poter sperare nel titolo mondiale...
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