F1 | Q&A con Roberto Chinchero: i primi GP dopo la pausa estiva decideranno il Mondiale?
Dopo la pausa estiva, la Formula 1 questo fine settimana riaccenderà i motori in Olanda. Tante le vostre domande e curiosità su quella che si prospetta un'interessante seconda parte di stagione: ecco come ha risposto il nostro Roberto Chinchero.
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