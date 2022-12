F1 | Punti di penalità: Gasly nel baratro, ma occhio a Stroll

Carica lettore audio

Il Mondiale 2023 di Formula 1 rappresenterà un nuovo punto di partenza, o di svolta, per diversi piloti. Primo tra questi Pierre Gasly, il quale, dopo aver guidato per tanti anni per Toro Rosso/AlphaTauri, farà il suo esordio da pilota Alpine nei test invernali pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain.

Eppure, proprio il francesino, sarà costretto a correre per i primi 2 mesi del prossimo Mondiale con una Spada di Damocle sulla testa. Nel corso degli ultimi mesi Pierre, pur non essendo un pilota scorretto, ha inanellato una serie di infrazioni che lo hanno portato a perdere 10 dei 12 punti a disposizione per evitare di dover saltare una gara.

Nel suo taschino gliene sono rimasti solo 2: questo significa che nelle prime uscite con Alpine dovrà essere molto attento e calcolare i sorpassi al millimetro senza prendersi rischi o azzardare manovre al limite: appena un paio di punti persi nelle prime gare del 2023 e sarà costretto a saltare una gara. I primi punti riuscirà a riaverli solo dal 22 maggio.

Pierre ha perso punti nelle seguenti modalità: scontrandosi con Lance Stroll in Spagna e con Sebastian Vettel in Austria, è stato penalizzato per aver superato più volte i limiti della pista al Red Bull Ring ed è andato troppo veloce con bandiera rossa esposta al Gran Premio del Giappone. Senza contare lo spazio troppo grande lasciato tra sé e altre monoposto sotto regime di Safety Car ad Austin e il vantaggio tratto dall'aver utilizzato male lo spazio fuori dalla pista in Messico in un duello sempre con Stroll.

Stando alla classifica complessiva legata alle penalità stilata al termine del 2022, anche Daniel Ricciardo sarebbe in condizioni complesse. L'ex pilota McLaren, però, non sarà al via del prossimo Mondiale essendo ora terzo pilota di Red Bull Racing. L'australiano ha infatti totalizzato 8 punti di penalità, ma non dovrà preoccuparsi (salvo situazioni eccezionali che potrebbero vederlo ritornare in pista già il prossimo anno).

8 punti di penalità anche per Lance Stroll. Il pilota dell'Aston Martin - rispetto a Gasly - riavrà punti nel mese di aprile. Avrà dunque meno tempo da dover attendere ed essere più cauto del solito nell'affrontare i sorpassi e attenersi scrupolosamente al regolamento. Rimanendo in casa Aston Martin, il nuovo arrivato Fernando Alonso inizierà il Mondiale con 6 punti persi su 12.

Peggio ha fatto Alexander Albon: il pilota della Williams ha 7 punti persi nel 2022, ma riuscirà a recuperarne già 2 alla fine del mese di marzo. Se Pierre Gasly non potrà dormire sonni tranquilli, più serena è la situazione di Esteban Ocon. Il francese dell'Alpine ha perso solo 5 punti e il 20 marzo potrà già recuperarne 2.

Punti di penalità ai piloti - Classifica attuale

Pilota Punti di penalità Data di recupero punti Pierre Gasly 10/12 22 Maggio 2023 Daniel Ricciardo 8 26 Marzo 2023 Lance Stroll 8 9 Aprile 2023 Alexander Albon 7 27 Marzo 2023 Fernando Alonso 6 8 Maggio 2023 Esteban Ocon 5 20 Marzo 2023 Nicholas Latifi 5 12 Giugno 2023 Zhou Guanyu 4 27 Marzo 2023 Yuki Tsunoda 4 3 Luglio 2023 George Russell 4 10 Luglio 2023 Kevin Magnussen 3 9 Maggio 2023 Lando Norris 3 10 Luglio 2023 Mick Schumacher 3 23 Ottobre 2023 Sergio Perez 2 2 Ottobre 2023 Max Verstappen 2 13 Novembre 2023 Sebastian Vettel 2 10 Luglio 2023 Charles Leclerc 1 9 Ottobre 2023 Valtteri Bottas 0 - Lewis Hamilton 0 - Carlos Sainz 0 - Nico Hulkenberg 0 -