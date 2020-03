Power unit 2020: ecco i nuovi limiti delle componenti

Tra le decisioni prese oggi dal Consiglio Mondiale FIA, una delle più dettagliate riguarda i nuovi limiti imposti all’utilizzo delle power unit.

In attesa di conoscere quale calendario sarà possibile varare per il Mondiale 2020, la FIA ha ufficializzato i nuovi limiti in materia di PU, che ridefiniscono il loro utilizzo nei weekend di gara e l’attività delle aziende che progettano e realizzano i motori

Se il numero di gare componenti il calendario scendesse a 14 fino a 11 GP, ogni pilota non potrà utilizzare più di 2 motori termici (ICE), 2 unità MGU-H, 2 turbocompressori (TC), 1 pacco batterie (ES), 2 componenti CE e 2 gruppi MGU-K.

Se il numero di GP nel Campionato scenderà a 11 o meno, ogni pilota può utilizzare non più di 2 motori termici (ICE), 2 unità MGU-H, 2 turbocompressori (TC), 1 pacco batterie (ES), 1 componente CE e 2 unità MGU-K.

Tutti i costruttori di power unit devono inoltre rispettare un periodo di shutdown di ventuno giorni consecutivi tra marzo e/o aprile.

Unica eccezione prevista sono le fabbriche con sede in paesi in cui la legge e/o i sindacati impongono periodi di chiusura differenti. In questo caso, le aziende possono sostituire alcuni giorni al di fuori del periodo di chiusura con i periodi imposti localmente.