F1, Portimao, Libere 1: Bottas precede Verstappen, Leclerc quarto

Valtteri Bottas è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Portogallo, terza prova del mondiale di F1. Il finlandese con 1'19"648 ottenuto con le gomme soft ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. L'olandese è staccato di appena 25 millesimi dalla W12 di testa, mentre il messicano è a 198 millesimi, ma attaccato al compagno di squadra, segno che la RB16B con molte novità aerodinamiche sta crescendo anche con la seconda guida.

La Mercedes è sempre stata davanti, ma con le gomme rosse ha sofferto per mandare in temperatura gli pneumatici anteriori nonostante una temperatura dell'asfalto di 34 gradi. Valtteri la prestazione l'ha ottenuta solo al terzo giro, segno che la pista dell'Algarve è ancora priva di grip. E del resto si è registrato un peggioramento del tempo di 1"2 rispetto alla FP1 dello scorso anno: i tagli all'aerodinamica si fanno sentire.

La sorpresa è che la Ferrari è quarta davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton in diffivcoltà a mettere insieme un giro pulito. La sensazione è che il campione del mondo, che si è molto lamentato del set-up della macchina nella prima mezz'ora, abbia voluto un po' nascondersi mostrando tempi buoni in intertempi sempre diversi.

Ma dicevamo della Rossa che si conferma ottima quarta: Charles Leclerc è arrivato con il tempo di 1'19"884 ad appena 236 millesimi dalla vetta con una SF21 dotata di un nuovo fondo, l'unico a disposizione in Portogallo che non verrà utilizzato in questo weekend, ma che debutterà in Spagna su entrambe le macchine.

Il monegasco conferma la crescita del Cavallino che avvicina i top team e allontana quelli del gruppo di mezzo, almeno per ora. Se Charle ha brillato, non si può dire altrettanto per Carlos Sainz leggermente in difficoltà con le gomme soft: lo spagnolo è nono e paga quasi otto decimi dal compagno di squadra. Troppo per le sue capacità, ma non ha trovato un giro senza sbavature.

Pierre Gasly ha portato l'AlphaTauri al sesto posto : il francese è il primo che non fora il muro dell'1'20. Pierre lascia mezzo secondo alla Ferrari ed è seguito, un po' a sorpresa, da George Russell con la Williams capace di issarsi al settimo posto con la FW43, mentre Nicholas Latifi, con l'altra monoposto di Grove non è andato oltre il 19esimo posto.

Dopo il contetstato botto di Imola, l'inglese vuole dare una svolta alla sua stagione e non poteva iniziare meglio il weekend. Russell ha preceduto di un decimo la McLaren di Lando Norris ottava davanti a Carlos Sainz e a Esteban Ocon che chiude la top 10 con l'Alpine.

La prima Aston Martin tanto per cambiare è quella di Lance Stroll 11esimo, con Sebastian Vettel solo 16esimo a mezzo secondo dal canadese. Le cose per il tedesco non sembrano cambiare!

Non ha fatto un giro pulito anche Daniel Ricciardo con la McLaren: l'australiano non ha impressionato con le soft, mentre aveva fatto molto bene con le hard. Yuki Tsunoda, 13esimo, ha cercato di evitare dei guai con la seconda AlphaTauri.

Solo 14esimo Fernando Alonso con la seconda Alpine: l'asturiano ha preceduto di 78 millesimi l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, in una sfida fra campioni del mondo. Da segnalare la 17esima posizione di Callum Ilott al debutto con la C41 di Antonio Giovinazzi. L'inglese della FDA ha preceduto il "collega" dell'Academy Mick Schumacher 18esimo con la Haas, mentre Nikita Mazepin chiuse la lista dei tempi molto staccato: deve imparare la difficile pista di Portimao.