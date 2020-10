F1, Portimao: la FIA ammorbidisce i track limits

Nel corso della giornata di ieri, in occasione delle prime due sessioni di prove libere, si è assistito ad un incredibile fiera del tempo cancellato. Gli stringenti track limits imposti in curva 1 ed in curva 4, infatti, hanno portato la direzione gara ad annullare ben 125 riferimenti, un vero e proprio record…

La situazione, inoltre, è diventata ingestibile da parte dei piloti anche a causa di un asfalto da poco posato che non ha regalato aderenza ai protagonisti della Formula 1.

Nella serata di ieri, al termine del briefing con i piloti, Michael Masi, il direttore di gara, ha pubblicato delle note nelle quali ha chiarito come la FIA abbia allentato la politica in merito ai limiti del tracciato.

Da questa mattina la FIA riterrà che si sia verificata una violazione solo quando la vettura di un pilota lascerà la pista e taglierà i cordoli rossi e bianchi alle curve 1 e 4, mentre per quel che riguarda la curva 15 è stato chiarito che si considererà oltre i limiti del tracciato l’ipotesi in cui nessuna parte della vettura rimanga a contatto con la pista”.

Tutti i piloti di Formula 1 hanno apprezzato il particolare layout del tracciato portoghese, ma hanno lamentato una carenza di aderenza che ha complicato il loro lavoro soprattutto nella F1.

Charles Leclerc, nelle interviste di ieri, ha affermato di essersi divertito nonostante un posteriore della sua SF1000 decisamente ballerino, mentre Lewis Hamilton, al termine di una FP2 sofferta, ha affermato chiaramente di dover ancora prendere le misure con un tracciato caratterizzato da dislivelli importanti.