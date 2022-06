F1 | Porpoising: la FIA raccoglie i dati, ma fa un passo indietro

Carica lettore audio

Cambia tutto, anzi no. Dopo aver animato la giornata di giovedì con una direttiva tecnica inviata alle squadre che ha annunciato un giro di vite sul fronte porpoising, la FIA ha tirato il freno.

Le misure prese dalla Federazione Internazionale per ridurre i saltellamenti che nello scorso weekend di Baku hanno comportato problemi fisici a diversi piloti, non saranno applicate nel fine settimana di Montreal, ma slitteranno alla prossima tappa di Silverstone.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il processo (non semplice) che la FIA utilizzerà per monitorare il comportamento delle monoposto, sarà valutato nel fine settimana di Montreal dai tecnici della Federazione, e successivamente analizzato prima della sua entrata in vigore.

La parte più complessa sembra sia quella di comprendere il comportamento di ciascuna monoposto, e l’introduzione di un valore massimo di accelerazione verticale (alla base del sistema FIA) sarà valutato analizzando i dati di tutte le vetture in pista.

La direttiva diventerà operativa nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, e questo lascia alle squadre più tempo per studiare eventuali correttivi. Quanto visto ieri a Montreal non è però molto rassicurante, e le squadre che nella prima fase di stagione hanno accusato maggiori problemi di porpoising, hanno continuato a saltellare, complice anche una pista con un fondo irregolare.

L’unico effetto della direttiva tecnica visto finora è stato un drastico calo dei team radio in cui i piloti si sono lamentati del saltellamento della monoposto.

Russell e Hamilton non hanno inviato alcun commento ai rispettivi ingegneri, nonostante le immagini abbiano proposto una Mercedes saltellante, e solo Sainz ha accennato al problema del porpoising nella sessione FP2, confermando alla squadra di aver peggiorato la situazione rispetto al turno del mattino.