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F1 | "Playlist del Direttore": Kimi corteggia l'iride, Russell guida per ritrovarsi. Ferrari bloccata, Max vive
La Formula 1 torna in pista ad Austin così come torna l'appuntamento della Playlist del Direttore firmata Motorsport.com. Da Antonelli a Russell, passando da Ferrari e Verstappen, scopriamo quali brani si abbinano perfettamente ai temi che più fanno parlare in attesa della tappa americana. Con una bonus track...
Giacomo Rauli Beatrice Frangione
Pubblicato: 19 ott 2026, 16:01
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