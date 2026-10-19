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F1 | "Playlist del Direttore": Kimi corteggia l'iride, Russell guida per ritrovarsi. Ferrari bloccata, Max vive

La Formula 1 torna in pista ad Austin così come torna l'appuntamento della Playlist del Direttore firmata Motorsport.com. Da Antonelli a Russell, passando da Ferrari e Verstappen, scopriamo quali brani si abbinano perfettamente ai temi che più fanno parlare in attesa della tappa americana. Con una bonus track...

Giacomo Rauli Beatrice Frangione

Pubblicato: 19 ott 2026, 16:01

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