Analisi

F1 | Playlist del Direttore: countdown Kimi; Ferrari, manca qualcosa. Oscar, devi dimenticare; Russell senza scuse La Formula 1 torna in pista a Baku così come torna l'appuntamento della Playlist del Direttore firmata Motorsport.com. Da Antonelli a Russell, passando da Ferrari e Piastri, scopriamo quali brani si abbinano perfettamente ai temi che più stanno facendo discutere.