F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Niente più porte chiuse, niente più troppi segreti. La Formula 1 si appresta a prendere parte al primo dei due test pre-stagionali 2026 sul tracciato di Sakhir, con la prima giornata fissata per domani, mercoledì 11 febbraio, e quella di termine il 13 febbraio.

Nella prima tre giorni di prove in Bahrain, tutti i team potranno provare esclusivamente con le tre mescole già utilizzate nello Shakedown a porte chiuse andato in scena a fine gennaio sul Circuit de Barcelona-Catalunya al Montmelò.

Questo significa che i piloti potranno continuare a valutare le tre mescole più dure della gamma realizzata da Pirelli per la stagione 2026. Stiamo parlando delle C1, C2 e C3. Ogni team avrà a disposizione 28 set di gomme da asciutto e, in via obbligatoria, un set di Cinturato Intermedie.

Per Pirelli sarà un test importante, perché i team continueranno a lavorare con le mescole già utilizzate a Barcellona, ma su una pista che dovrebbe offrire temperature molto differenti. In catalogna sono state molto rigide, mentre a Sakhir dovrebbero essere migliori per offrire un quadro più veritiero sia per quanto riguarda le performance che il comportamento generale delle mescole.

Nel secondo test in Bahrain, quello fissato dal 18 al 20 febbraio, i team avranno a disposizione l'intera gamma Pirelli 2026, questo significa anche la C4 e la C5, le due più morbide. I team potranno contare su un massimo di 24 set per ognuno e non saranno fornite gomme da bagnato. Importante invece sottolineare che sarà possibile il carry over dei set già montati e con meno di 10 giri fatti nella sessione precedente.

I team hanno potuto chiedere liberamente le mescole desiderate, nel rispetto del numero massimo di set consentiti (24) per ciascun appuntamento e della selezione valida per il primo evento.

Il riconoscimento delle mescole

Per quanto riguarda il secondo test in Bahrain, Pirelli ha fornito le indicazioni per poter riconoscere tutte e 5 le mescole da asciutto che fornirà ai team.

in entrambi i test le mescole più dure, C1 e C2, presenteranno loghi bianchi, C3 e C4 avranno loghi gialli mentre la più morbida C5 sarà caratterizzata dal colore rosso. Inoltre, le mescole C1, C3 e C5 avranno le spalle decorate con le parentesi con la bandiera a scacchi, mentre C2 e C4 riporteranno soltanto il logo Pirelli e P Zero, senza ulteriori marcature.

Per questo motivo dovremo stare particolarmente attenti nel primo test che scatterà domani. Le C1 saranno biance con le bande dello stesso colore. Le C2, invece, non saranno gialle, ma avranno solo le scritte bianche, senza le bande sulle spalle. Le C3 saranno le uniche gialle e avranno anche le bande dello stesso colore sulle spalle. Pirelli ha confermato che questo sistema sarà utilizzato solo per i test e non durante la stagione, dove le colorazioni delle slick rimarranno: bianca per le Hard, gialla per le Medium e rossa per le Soft.