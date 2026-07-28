F1 | Pirelli svela le mescole per Zandvoort, Monza e la novità Madrid

La pausa estiva della Formula 1 è (quasi) iniziata, ma Pirelli deve pensare già a quelle che saranno le prossime tre gare in calendario. Non a caso, oggi sono state annunciate le mescole per i gran premi che si terranno a Zandvoort, Monza e Madrid.

Nel trittico europeo che fa da anticamera alla terza e ultima parte della stagione 2026, Pirelli ha deciso di non fare la scelta estrema e più conservativa. Infatti la mescola C1 non sarà portata né in Olanda, né tanto meno in Italia e in Spagna.

La Hard, nel caso di scelta più dura, sarà infatti la C2 che vedremo in due dei tre appuntamenti fissati tra la fine di agosto e settembre.

Per quanto riguarda il primo appuntamento dopo il rientro dalla pausa estiva, ovvero il Gran Premio d'Olanda, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole centrali della gamma 2026. Stiamo parlando quindi delle C2, C3 e C4.

Zandvoort, dunque, si è vista allocare la stessa selezione dello scorso anno, essendo una pista caratterizzata da curve a bassa e media velocità, tra cui due sopraelevate.

Le forze verticali e laterali a cui devono sottostare le gomme sono elevate, al pari del carico aerodinamico. L'asfalto, invece, offre un grip abbastanza basso, condizionato inoltre dalla presenza della sabbia proveniente dalle spiagge che si trovano molto vicine all'impianto olandese.

Per quanto riguarda Monza, lo sappiamo, siamo di fronte a una delle piste che richiedono il minor carico aerodinamico della stagione, senza contare che l'asfalto è stato rifatto 2 anni fa. Va tenuto conto anche del grande tempo perso in pit lane per i cambi gomme, tra i più elevati del calendario. Questo dovrebbe portare i team ad allungare gli stint, provando a tenere sotto controllo il degrado per provare a effettuare la singola sosta (quella più conveniente in casi come quelli).

Le elevate temperature potrebbero giocare un ruolo importante, rendendo la singola sosta difficile da attuare. Inoltre, Pirelli ha deciso di portare a Monza le tre mescole più morbide della sua gamma, dunque la C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft).

Terza e ultima gara in questione è il Gran Premio di Spagna, che per la prima volta si disputerà sul circuito semi-cittadino di Madrid.

Il Madring presenta 22 curve molto differenti tra loro, con significative variazioni altimetriche e la Monumental, ossia la curva sopraelevata più lunga dell'intero calendario 2026. Stando alle analisi fatte da Pirelli, le collecitazioni sulle gomme saranno paragonabili a quelle viste a Silverstone e Spa-Francorchamps.

Ecco perché la Casa italiana ha scelto le tre gomme centrali della gamma 2026 - C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft) - perché questa dovrebbe favorire una strategia a 2 soste e una buona protezione in caso di temperature elevate e riduce il pericolo di eccessivo surriscaldamento che la scelta più morbida avrebbe potuto comportare.