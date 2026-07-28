Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC
WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

MotoGP
MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

Formula 1
Ungheria
F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta

Formula 1
Ungheria
F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta

F1 | Pirelli svela le mescole per Zandvoort, Monza e la novità Madrid

Formula 1
Olanda
F1 | Pirelli svela le mescole per Zandvoort, Monza e la novità Madrid

WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance

WEC
WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance

F1 | E se la Mercedes a Monza giocasse l'ADUO per rispondere all'offensiva della Ferrari?

Formula 1
Ungheria
F1 | E se la Mercedes a Monza giocasse l'ADUO per rispondere all'offensiva della Ferrari?

F1 | Racing Bulls fa tripletta: fa il pit stop più veloce dell'anno e con la doppia top 10 sorpassa Alpine

Formula 1
Ungheria
F1 | Racing Bulls fa tripletta: fa il pit stop più veloce dell'anno e con la doppia top 10 sorpassa Alpine
Ultime notizie
Formula 1 Olanda

F1 | Pirelli svela le mescole per Zandvoort, Monza e la novità Madrid

La Casa italiana, fornitrice ufficiale di pneumatici di F1, ha annunciato le mescole che porterà ai prossimi 3 appuntamenti del Mondiale 2026. C'era attesa per la scelta dedicata al Madring. Ecco quali gomme ci saranno.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Pirelli

Pirelli

Foto di: Paul Foster

La pausa estiva della Formula 1 è (quasi) iniziata, ma Pirelli deve pensare già a quelle che saranno le prossime tre gare in calendario. Non a caso, oggi sono state annunciate le mescole per i gran premi che si terranno a Zandvoort, Monza e Madrid.

Nel trittico europeo che fa da anticamera alla terza e ultima parte della stagione 2026, Pirelli ha deciso di non fare la scelta estrema e più conservativa. Infatti la mescola C1 non sarà portata né in Olanda, né tanto meno in Italia e in Spagna.

La Hard, nel caso di scelta più dura, sarà infatti la C2 che vedremo in due dei tre appuntamenti fissati tra la fine di agosto e settembre.

Per quanto riguarda il primo appuntamento dopo il rientro dalla pausa estiva, ovvero il Gran Premio d'Olanda, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole centrali della gamma 2026. Stiamo parlando quindi delle C2, C3 e C4.

Zandvoort, dunque, si è vista allocare la stessa selezione dello scorso anno, essendo una pista caratterizzata da curve a bassa e media velocità, tra cui due sopraelevate. 

Le forze verticali e laterali a cui devono sottostare le gomme sono elevate, al pari del carico aerodinamico. L'asfalto, invece, offre un grip abbastanza basso, condizionato inoltre dalla presenza della sabbia proveniente dalle spiagge che si trovano molto vicine all'impianto olandese.

Per quanto riguarda Monza, lo sappiamo, siamo di fronte a una delle piste che richiedono il minor carico aerodinamico della stagione, senza contare che l'asfalto è stato rifatto 2 anni fa. Va tenuto conto anche del grande tempo perso in pit lane per i cambi gomme, tra i più elevati del calendario. Questo dovrebbe portare i team ad allungare gli stint, provando a tenere sotto controllo il degrado per provare a effettuare la singola sosta (quella più conveniente in casi come quelli). 

Le elevate temperature potrebbero giocare un ruolo importante, rendendo la singola sosta difficile da attuare. Inoltre, Pirelli ha deciso di portare a Monza le tre mescole più morbide della sua gamma, dunque la C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). 

Terza e ultima gara in questione è il Gran Premio di Spagna, che per la prima volta si disputerà sul circuito semi-cittadino di Madrid. 

Il Madring presenta 22 curve molto differenti tra loro, con significative variazioni altimetriche e la Monumental, ossia la curva sopraelevata più lunga dell'intero calendario 2026. Stando alle analisi fatte da Pirelli, le collecitazioni sulle gomme saranno paragonabili a quelle viste a Silverstone e Spa-Francorchamps.

Ecco perché la Casa italiana ha scelto le tre gomme centrali della gamma 2026 - C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft) - perché questa dovrebbe favorire una strategia a 2 soste e una buona protezione in caso di temperature elevate e riduce il pericolo di eccessivo surriscaldamento che la scelta più morbida avrebbe potuto comportare.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | E se la Mercedes a Monza giocasse l'ADUO per rispondere all'offensiva della Ferrari?
Prossimo Articolo F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC
WEC
WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC | Ferrari: la 499P gira a Monza in livrea camuffata per preparare il futuro

WEC
WEC
WEC | Ferrari: la 499P gira a Monza in livrea camuffata per preparare il futuro

F1 | Aston Martin: la nuova power unit farà il suo esordio nel filming day di mercoledì in Ungheria

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | Aston Martin: la nuova power unit farà il suo esordio nel filming day di mercoledì in Ungheria

Ultime notizie

WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC
WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

MotoGP
MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

Formula 1
Ungheria
F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta

Formula 1
Ungheria
F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta