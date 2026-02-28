F1 | Pirelli: saltati i test sul bagnato in Bahrain per il conflitto in Medio Oriente

Vai al contenuto principale

Annullati i test che Pirelli avrebbe dovuto sostenere sul bagnato a Sakhir, in Bahrain, assieme a McLaren e Mercedes dopo gli attacchi delle ultime ore tra Israele e Iran. Il personale della Casa italiana è attualmente al sicuro.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari

Le tensioni in Medio Oriente che nel corso delle ultime ore si sono trasformate in veri e propri attacchi bellici tra Israele e Iran stanno influenzando in maniera evidente anche i programmi del motorsport.

Certo, le due cose non si possono mettere sullo stesso piano. Da una parte si parla di vite umane, dall'altra un settore che dà sì da vivere a migliaia di persone, ma che non può avere la stessa importanza sotto diversi punti di vista.

E' bene però riportare ciò che sta accadendo in queste ore, perché gli ultimi attacchi di risposta portati dall'Iran alla quinta flotta navale statunitense che si trova in Bahrain hanno letteralmente stoppato il programma di Pirelli sul tracciato di Sakhir.

La Casa italiana, fornitrice unica di pneumatici della Formula 1, oggi e domani avrebbe dovuto disputare due giornate di test a Sakhir per portare avanti lo sviluppo delle gomme da bagnato. La pista sarebbe stata inondata d'acqua per poi provare Intermedie e Full Wet.

Assieme a Pirelli, sul tracciato che ha ospitato i due test pre-stagionali terminati da qualche giorni, avrebbero dovuto girare Mercedes e McLaren con le rispettive monoposto. Ma così, ovviamente, non è stato e non sarà nemmeno domani.

Gomma Pirelli Super-intermedia nei test

Gomma Pirelli Super-intermedia nei test

Foto di: Pirelli

Pirelli, tramite un breve ma chiaro comunicato rilasciato anche a Motorsport.com, ha annunciato l'annullamento dei test di Sakhir per questioni di sicurezza dopo gli attacchi militari partiti da Israele e la risposta iraniana delle ultime ore.

"Le due giornate di test di sviluppo per le mescole da bagnato previste per oggi e domani sul circuito del Bahrain sono state annullate per ragioni di sicurezza, a seguito dell’evolversi della situazione internazionale".
Ancora più importante è la parte del comunicato che segue l'ufficializzazione dello stop dei test sul bagnato. Ovvero quella che parla della situazione del personale della Casa italiana che ha base a Milano. Tutti i membri dello staff di Pirelli si trovano al sicuro e l'azienda stessa sta lavorando per garantirne non solo l'incolumità, ma anche per organizzare il rientro in Italia e in Inghilterra di tutti i suoi componenti.

"Tutto il personale Pirelli attualmente presente a Manama si trova al sicuro negli alberghi. L’azienda è al lavoro per garantirne l’incolumità e organizzare il rientro in Italia e in Inghilterra il prima possibile".

Tracciare uno scenario chiaro sulle tensioni in Medio Oriente non è ancora possibile. Ci sono ancora diversi punti di domanda sul come si protrarrà la situazione nelle prossime ore. E' certo, però, che per ciò che riguarda il mondo del motorsport avrà un impatto considerevole anche nei prossimi appuntamenti fissati nel calendario globale, non solo per la Formula 1.

Non ci sarebbe nulla di strano qualora alcuni appuntamenti dovessero essere spostati o, addirittura, cancellati. Per saperne di più dovremo attendere ancora qualche ora, ma la situazione potrebbe rivelarsi molto più chiara entro poche ore.

