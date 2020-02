F1: Pirelli porta a Baku le tre mescole centrali della gamma

La Pirelli ha annunciato questa mattina le mescole che porterà in occasione del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. In occasione del weekend di Baku, i piloti avranno a disposizione C2, C3 e C4, quindi le tre mescole centrali della gamma 2020.

Si tratta di una scelta in linea con quelle delle prime gare della stagione, perché anche per i GP di Australia, Bahrain, Vietnam e Cina (gara però posticipata a causa del Coronavirus) le scelte erano già state le medesime.

REGOLE CONFERMATE PER IL 2020

La gamma P Zero 2020 è formata da soli tre colori, uguali per tutte le gare, con cinque diverse mescole disponibili: C1 è la più dura, C5 è la più morbida.

1. Ogni pilota ha l'obbligo di conservare per il Q3 un set della mescola più morbida tra quelle nominate. Tale set andrà restituito a Pirelli dai 10 piloti che si qualificano per il Q3, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara.

2. Ogni pilota dovrà portare entrambi questi set in gara.

3. I Team sono liberi di scegliere I 10 set rimanenti, per un totale di 13 set a disposizione per il weekend.