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F1 | Pirelli: ecco perché per il Qatar ha imposto 2 soste obbligatorie e un limite di 27 giri per gomma

Dati i carichi elevati che le gomme devono sopportare a Lusail per i tanti curvoni veloci, Pirelli ha scelto di limitare anche quest'anno il numero di giri totali che può percorrere ogni set di pneumatici, aumentando però il limite a 27 passaggi dai 25 della scorsa stagione. Ciò spingerà i team a dover fare due soste per completare la corsa.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 20 nov 2026, 16:00

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Partenza del GP del Qatar

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Non è un segreto che quello del Qatar sia uno degli appuntamenti più impegnativi dell’anno per gli pneumatici, se il più severo in assoluto dell’intera stagione, date le tante curve ad altissima velocità. Proprio per questo, per il GP del Qatar della prossima settimana, in accordo con FIA e F1, Pirelli ha imposto un limite massimo di 27 per ogni stint della corsa.

Si tratta di una situazione simile a quella dello scorso anno, quando gli stint furono limitati a 25 giri in seguito all’analisi della gara del 2024, che aveva evidenziato come “diversi pneumatici, in particolare l’anteriore sinistra, avessero raggiunto il livello massimo di usura”. Quest’anno il limite è stato aumentato a 27 tornate dalle 25 della scorsa stagione.

Ciò inevitabilmente costringerà le squadre a dover fare due pit stop per completare i 57 giri del GP del Qatar. Parlando durante il weekend a Las Vegas, l’ingegnere capo di Pirelli per la Formula 1, Simone Berra, ha raccontato i motivi che hanno spinto Pirelli a imporre anche quest’anno un numero massimo di tornate per ogni stint.

Audi pit crew, Pirelli tyres

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“La limitazione regolamentare sarà la stessa, ma il numero massimo di giri salirà a 27 anziché 25. Abbiamo aumentato il limite di due giri. Dai nostri test al banco abbiamo visto che questa soglia è accettabile e non comporta rischi particolari”, ha detto Berra.

“Tuttavia, sappiamo che in Qatar il problema principale è l’usura localizzata molto elevata, in particolare sull’asse anteriore, dove si raggiunge il 100% di consumo dopo una media di 25-26 giri”.

C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Se da una parte è vero che Pirelli quest’anno, dovendo produrre pneumatici più stretti da regolamento per ridurre la resistenza aerodinamica delle vetture, ha aumentato le pressioni, il che dovrebbe aiutare a “sopportare” i carichi elevati, il consumo resta comunque elevato e localizzato in certi punti della gomma.

Come in passato, il problema è cosa può accadere quanto si raggiunge un livello di usura molto elevato, ossia quando non c’è più il battistrada a proteggere la struttura interna della gomma. Il primo rischio è che, dati gli elevati carichi laterali che lo pneumatico deve sopportare nei tanti curvoni veloci, la gomma a un certo punto possa cedere, innescando problemi di sicurezza.

Gomme Pirelli F1

Foto di: Kym Illman / Getty Images

Il secondo è che della ghiaia portata in pista dai piloti dopo un’uscita di pista, oppure i cordoli (sebbene siano stati rivisti negli anni), possano danneggiare la struttura interna delle coperture con un taglio, il che porterebbe a una possibile foratura e una conseguente perdita di pressione.

“Questo consumo genera uno stress maggiore sugli pneumatici, perché una volta consumato completamente il battistrada viene meno la protezione della struttura interna, che deve quindi sopportare carichi elevati, forti forze laterali e temperature molto alte, sia sulla gomma sia sulla carcassa”, ha aggiunto Berra.

È importante segnalare che anche i giri percorsi dietro la Safety Car verranno conteggianti nel totale dello stint, così come i giri già percorsi in altre sessioni per i set usati. Chi non rispetterà il limite rischia con ogni probabilità la squalifica. La scelta di Pirelli di aumentare quest’anno il numero di giri per stint apre però delle opzioni interessanti sul fronte strategico.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Nel 2025, ad esempio, la McLaren scelse di non fermarsi durante la Safety Car entrata in pista al settimo giro per mantenere maggiore flessibilità strategica ed evitare di dover effettuare una seconda sosta prima del giro 32, ma alla fine ciò gli costò la gara. Ora i team avranno qualche giro in più di flessibilità su questo fronte.

“Manterremo lo stesso tipo di limitazione per indurre le squadre a effettuare due soste ed evitare qualsiasi rischio legato all’utilizzo degli pneumatici con il battistrada completamente consumato per più giri consecutivi, situazione che potrebbe generare problemi di integrità”, ha poi aggiunto Berra.

“Sappiamo che, una volta raggiunto il 100% di usura sull’anteriore, il degrado prestazionale non aumenta in modo significativo. Le squadre riescono facilmente a gestire l’asse anteriore nei long run e normalmente non si fermano se non vedono un calo di prestazione davvero marcato. Monitoreremo il numero di giri effettuati da ciascun set di gomme durante ogni sessione. Sarà un po’ più semplice rispetto allo scorso anno, perché questa volta non ci sarà il format Sprint”.

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