F1 | Pirelli: omologata la costruzione 2025, ora focus sulle mescole

La stagione 2024 sta entrando nella sua ultima fase, con ancora sei weekend di gara ancora da vivere e una lotta mondiale aperta. Tuttavia, nel frattempo si sta guardando anche al futuro, in particolare verso il 2025, con i team che dietro le quinte sono già attivi su due fronti, ovvero lo sviluppo delle monoposto per il prossimo anno e lo studio delle regole 2026.

Pirelli è già arriva su entrambi i fronti, avendo provato i primi prototipi per il prossimo ciclo tecnico nello scorso mese di settembre con Aston Martin. L’obiettivo principale era non solo verificare la qualità dei primi prototipi ma anche verificare la correlazione le simulazioni con la vettura muletto, dato che sarà difficile replicare le modalità con cui verrà sviluppato il carico con le future monoposto. I prossimi test saranno con McLaren e Alpine, che effettuerà delle prove con gli pneumatici da bagnato verso fine anno.

Se quel programma è ancora nelle prime fasi, molto più avanzato è il lavoro in ottica 2025, portato avanti con dei test specifici durante la stagione. La costruzione delle gomme per il prossimo anno è infatti già stata approvata e omologata, considerando che Pirelli deve confermare le proprie scelte entro il primo settembre, come stabilito in accordo con la Federazione.

L'ultimo test è stato a Monza, dove si sono provate le mescole più tenere Foto di: Pirelli

“Per quanto riguarda la costruzione, le nuove specifiche sono state omologate, come da regolamento. E ora siamo in fase di messa a punto delle mescole. Abbiamo alcune opzioni”, ha spiegato Mario Isola, responsabile del gruppo Pirelli Motorsport. La fase di studio della costruzione è stata portata avanti nella prima parte della stagione, sfruttando un’ampia gamma di tracciati, sia ad alta velocità come Suzuka, che più lenti, con il fine di avere riferimenti su tipologie di piste che propongono sfide differenti.

Ora l’attenzione si sposta sul delineare le nuove specifiche per quanto riguarda le mescole, con alcuni test specifici su tracciati pensati appositamente per valutare determinati compound. Ad esempio, per decidere le mescole più dure si andrà al Mugello, tracciato ricco di curvoni ad alta velocità che mettono sotto stress le gomme, per cui si richiedono compound più resistenti.

È interessante sottolineare che, come confermato da Mario Isola, anche quest’anno la seconda sessione di prove libere in Messico sarà estesa di trenta minuti, in modo da dare ai team la possibilità di provare direttamente in pista le mescole più tenere, dato che in quell’appuntamento Pirelli porterà le tre gomme più tenere del range, ovvero C3, C4 e C5.

“Abbiamo delle prove al Mugello, dove definiremo le mescole più dure, e poi abbiamo un altro paio di sessioni e il test durante il weekend in Messico, dove proveremo le mescole più morbide nelle FP2 con tutti i team con diversi piani per quanto riguarda il lavoro in pista. Credo quindi che siamo in una buona posizione per finalizzare gli pneumatici per il 2025”.