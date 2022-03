F1 | Pirelli: le scelte per i primi 3 GP. C'è il salto di mescola

Carica lettore audio

L'avvio del Mondiale 2022 di Formula 1 si avvicina, infatti Pireli ha ufficializzato questo pomeriggio le mescole che porterà nei primi 3 gran premi della nuova stagione.

A pochi giorni dal via della seconda e ultima sessione di test pre-stagionali, la Casa milanese fornitrice unica di pneumatici per la Formula 1 ha annunciato quali mescole porterà a Sakhir, sede del Gran Premio del Bahrain; Jeddah, sede del Gran Premio dell'Arabia Saudita e Melbourne, sede del Gran Premio d'Australia.

Per il primo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir, Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

Si tratta dunque delle mescole più dure della gamma 2022 proposte da Pirelli. Per il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Jeddah, invece, Pirelli porterà queste mescole:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Queste sono invece le mescole centrali della gamma 2022, ma la scelta più interessante è sicuramente quella fatta per Melbourne. Sul tracciato che sarà utilizzato per il Gran Premio d'Australia, Pirelli ha fatto una scelta che non si vedeva da diverso tempo:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C5

Come avrete potuto notare, torna il salto di mescola. Da C2 e C3 si passa alle C5, che a Melbourne rappresenteranno le Soft. Non saranno prese in considerazione le C4, tornando così a scelte - con il salto di mescola - che la Pirelli nel 2021 non ha mai proposto.