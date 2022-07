F1 | Pirelli, Isola: "In Ungheria ci aspettiamo delle sorprese" Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli, pensa che l'Hungaroring, sede del GP di Ungheria 2022 di Formula 1, possa essere teatro di grandi sorprese in questo fine settimana anche per via del meteo.

Di: Redazione Motorsport.com Carica lettore audio La Formula 1 non conosce pausa e si appresta ad affrontare il Gran Premio d'Ungheria, 13esimo appuntamento stagionale del Mondiale 2022. All'Hungaroring, sede della quarta gara nelle ultime 5 settimane, Pirelli porterà le seguenti mescole: Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4 Si tratta di una scelta molto equilibrata, perché la Casa milanese porterà in Ungheria le tre mescole mediane della gamma pensata per il Mondiale 2022 di Formula 1. La gamma Pirelli per questa stagione, lo ricordiamo, va dalla C1 - la mescola più dura - alla C5, la mescola più morbida. Proprio queste due saranno assenti dalla gara che sancirà poi l'inizio della pausa estiva del Circus iridato. I pneumatici in pista Per il Gran Premio di Ungheria, con il quale si chiude la prima metà del campionato in vista della pausa estiva, Pirelli ha scelto le tre mescole centrali della gamma: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft.

L’Hungaroring è noto per essere un circuito estremamente caldo e asciutto: l’anno scorso, le temperature dell’asfalto durante le prove libere hanno sfiorato i 60 gradi. In realtà, nelle ultime due stagioni ha piovuto appena prima della gara e l’anno scorso, in particolare, ha avuto luogo quella surreale ripartenza dopo un incidente sulla prima curva in cui Lewis Hamilton (Mercedes) è stato l’unico a scattare dalla griglia con le intermedie, mentre tutti gli altri piloti sono passati dai box per montare le slick.

L’Hungaroring non è un circuito che esercita livelli particolarmente alti di energia sui pneumatici: l’asfalto è liscio, con qualche irregolarità in alcuni punti, e le gomme sono messe alla prova più in fase di trazione che in frenata. Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli: "L’Hungaroring è sempre stato considerato un circuito in cui è difficile sorpassare, ma il nuovo pacchetto di vetture e pneumatici consente ai piloti di avvicinarsi molto di più l’uno all’altro, e questo ci ha permesso, quest’anno, di vedere gare fantastiche e ricche di sorpassi". "Speriamo che sia lo stesso per l’Hungaroring, una pista stretta e piena di curve in cui le monoposto corrono spesso tutte ammassate. L’Ungheria è nota per essere una tappa molto calda, ma nelle ultime due stagioni è arrivata anche la pioggia... morale della favola, mai saltare alle conclusioni! L’Hungaroring ci ha riservato diverse sorprese in passato, ed è possibile che quest’anno ci sorprenda ancora di più". Pressioni minime al via Anteriore: 22,0 psi

Posteriore: 18,0 psi Camber massimo Anteriore: -3,50°

