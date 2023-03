F1 | Pirelli interessata al tender gomme FIA 2025-2027

Carica lettore audio

La FIA ha aperto il bando per trovare il fornitore unico di pneumatici che dovrà garantire le gomme da 18 pollici per la Formula 1 ma anche per le serie propedeutiche di supporto al Circus iridato, dunque FIA F2 e FIA F3.

Il triennio di cui tratta il tender comprende le annate 2025-2027, con opzione per la quarta annata, il 2028. L'attuale bando vinto da Pirelli e attualmente in vigore scadrà al termine della stagione 2024 di Formula 1.

Questa mattina Pirelli, attuale fornitore unico di pneumatici di Formula 1, ha emesso un breve comunicato con cui ha fatto sapere di essere interessata al bando lanciato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile perché i suoi cardini sono in linea con la strategia di marketing e produzione della Casa italiana.

Pirelli, però, ha anche fatto sapere che prenderà una decisione definitiva sul partecipare o meno al bando dopo un esame puntiglioso del tender stesso.

"La FIA ha pubblicato l'invito a partecipare alla prossima gara d'appalto per la fornitura di pneumatici ai principali campionati monoposto - FIA Formula One World Championship, Formula 2 e Formula 3 - per il triennio 2025-2027 (con un'opzione per il 2028). Il documento delinea caratteristiche tecniche sostanzialmente in linea con i pneumatici utilizzati oggi e la loro rilevanza per il trasferimento tecnologico dalla pista alla strada, ponendo particolare enfasi sulla sostenibilità".

"Il quadro descritto dalla FIA è strettamente allineato alla strategia di Pirelli per il motorsport ed è quindi di grande interesse, visto che l'azienda italiana è Global Tyre Partner di questo sport da oltre un decennio, dal 2011. Una decisione definitiva sulla partecipazione di Pirelli al processo di selezione sarà naturalmente presa dopo un esame dettagliato del documento della FIA".

Mario Isola, Racing Manager di Pirelli Motorsport Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il comunicato di Pirelli è chiaro, ma lascia anche intendere che potremmo vedere la Casa italiana ancora protagonista in Formula 1 proprio per via dei punti di cui è composto il bando della FIA.

Il tender costituisce la prima fase del processo di nomina da parte della FIA di un fornitore esclusivo di pneumatici per i tre campionati, quella in cui i vari costruttori interessati presenteranno le proprie proposte. La casa prescelta fornirà nuovi pneumatici da 18 pollici a partire dal 2025.

Gli obiettivi del tender dovrebbero rimanere quasi completamente invariati: le caratteristiche delle nuove gomme dovrebbero avere ancora tanti punti in comune con le gomme da 18 pollici attualmente in uno in Formula 1.

Gli obiettivi che dovranno raggiungere le nuove gomme sono stati decisi attraverso diverse consultazioni tra FIA, Liberty Media e i team stessi. Alcuni di questi punti riguardano la riduzione al minimo del surriscaldamento e un degrado decisamente inferiore all'attuale, sebbene debba rimanere la possibilità di variegare le strategie in gara.

Il tender, inoltre, parla anche di sostenibilità. Questo richiederà ai potenziali fornitori unici di gomme un'analisi dell'impatto ambientale delle gomme utilizzate in Formula 1.