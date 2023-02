F1 | Pirelli: ecco le mescole per le prime tre gare del 2023

Carica lettore audio

In Formula 1 c'è ancora aria di presentazioni, perché domani toccherà all'Alpine chiudere il cerchio mostrando la A523 a Londra, ma ormai la stagione è alle porte: la settimana prossima ci saranno i tre giorni di test collettivi in Bahrain, poi il 5 marzo, sempre a Sakhir, si spegnerà il semaforo per la prima volta in questa stagione.

La Pirelli, che quest'anno introdurrà una sesta mescola che si va a posizionare tra la C1 e la C2 del 2022 (la prima diventerà quindi C0) per allargare la gamma di quelle più dure, ha annunciato le scelte che ha effettuato per le prime tre gare della stagione.

La nuova soluzione debutterà proprio in Bahrain, con la C1 che sarà utilizzata insieme alla C2 ed alla C3. Per le due gare successive, in Arabia Saudita ed in Australia, invece si è andati verso un'allocazione più morbida, perché i piloti avranno a disposizione C2, C3 e C4 sia a Jeddah che a Melbourne.