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F1 | Pirelli conferma le 5 mescole anche per il 2027. Ecco quali sono gli obiettivi

Dario Marrafuschi, head of Pirelli Motorsport, ha anticipato a Motorsport.com che anche nel 2027 le mescole a disposizione dei team saranno 5. Scartata quindi l'opzione della C6 per Monaco. Ecco quali sono gli obiettivi per le gomme del prossimo anno.

Giacomo Rauli Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Le gomme Pirelli 2026

Le gomme Pirelli 2026

Foto di: Pirelli

La strada vincente non si cambia. E' la politica che anche Pirelli Motorsport continua ad adottare quando realizza le sue gomme per la Formula 1, di cui è fornitore unico da ormai 15 anni.

In questo momento, la Casa italiana è al lavoro per definire la costruzione degli pneumatici per la stagione 2027, con l'omologazione che è prevista nel mese di settembre. Le mescole, invece, saranno definite alla fine di questa stagione, ma Motorsport.com è in grado di anticiparvi che anche l'anno prossimo queste continueranno a essere 5.

Dario Marrafuschi, direttore del dipartimento Motorsport di Pirelli, nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com ha affermato che anche nel 2027 continueremo a vedere la gamma di pneumatici che andrà dalla C1 alla C5.

“Le mescole vengono sempre sviluppate e questo l'abbiamo già fatto nei test precedenti, un lavoro di base, un fondamento a stadio su quello che potrebbero essere i nuovi pacchetti materiali per l'anno prossimo, per quanto concerne le mescole". 

"Con la finalizzazione della struttura andremo poi a ottimizzare, sulla base dei risultati già ottenuti, la scalatura mescole per l'anno prossimo. Posso già anticipare che saranno ancora cinque livelli, non aggiungeremo o non toglieremo un livello. Abbiamo pensato e discusso se aggiungere un livello di mescole, però citando Monaco, alla fine abbiamo visto che la maggior parte delle vetture sono partite con la C4, ossia la media”.

Dario Marrafuschi, Head of Pirelli Motorsport

Dario Marrafuschi, Head of Pirelli Motorsport

Foto di: Pirelli

Già al termine del 2025 la C6 era stata scartata da Pirelli a causa di una differenza prestazionale dalla C5 non sufficiente per giustificarne la costruzione e l'omologazione. Inoltre, quest'anno Pirelli ha notato come il Gran Premio di Monaco - una delle gare che avrebbe potuto vedere la C6 protagonista qualora fosse stata omologata - la C5 ha fatto un lavoro egregio.

“In qualifica, anche se c’è stato un giro in più di preparazione, è stato entusiasmante con la C5 nei minuti finali della qualifica stessa. Per questo noi reputiamo che l’aggiunta di una mescola più morbida non sia necessaria". 

"Abbiamo visto un’ottima gara anche a Monaco e se utilizzassimo una C6 su quella pista, sarebbe inutile per il resto della stagione. Per questo, riscaleremo i cinque livelli di mescola sulla base delle prestazioni target che ci sono l'anno prossimo". 

Marrafuschi, che è subentrato da poco a Mario Isola, ha spiegato anche quali saranno gli obiettivi legati alle mescole della prossima stagione. Sarà necessaria una differenziazione di prestazione, così come di degrado.

"Gli obiettivi sono sempre quelli di avere una differenziazione di prestazione fra i cinque livelli, come miglior giro, e un degrado proporzionato, in modo da poter fare scelte che ad ogni Gran Premio generino strategie che siano un po' sovrapponibili”.

“È stato il caso di Barcellona, ma anche dell’Austria, quando la strategia a due soste è molto simile a quella a tre soste. A Silverstone la singola sosta e la doppia erano distanti, ma in ottica del prossimo anno lavoreremo, ad esempio, per renderle molto più vicine tra loro in modo, che a meno di neutralizzazioni, ci sia margine per i team, per i piloti, di scegliere strategie diverse, gestire magari il degrado dello pneumatico in maniera ottimale per la propria vettura e creare un po’ strategie combattute”, ha concluso il responsabile di Pirelli Motorsport.

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