F1 | Pirelli: ad Austin un asfalto rinnovato e un nuovo trofeo

Nel corso di questo fine settimana, la Formula 1 torna in pista dopo la lunga pausa post-Gran Premio di Singapore, facendo tappa ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti. Una tappa dove torna in scena anche il format della sprint, che prevede appunto soltanto sessanta minuti di prove il venerdì nel primissimo pomeriggio. Inoltre, sono state modificate le vie di fuga in alcune curve introducendo della finta ghiaia, una soluzione già sperimentata in altre piste, come ad esempio Zandvoort, che dovrebbe diminuire eventuali controversie sul superamento dei limiti della pista.

A ciò si aggiunge il nuovo asfalto, con cui si spera siano stati ridotti gli avvallamenti che sono andati formandosi sulla traiettoria ideale nel corso degli anni in alcuni punti e che danno molto fastidio a piloti e vetture, rendendone instabile la guida.

Per l’appuntamento di Austin le mescole da asciutto selezionate sono le stesse rispetto alle ultime due edizioni di questa gara, vale a dire la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft, i compound nella parte centrale del range. Il COTA è un circuito veramente completo, con zone sia a bassa che ad alta velocità prendendo spunto da alcune delle piste più impegnative e affascinanti come Silverstone e Suzuka.

Foto di: Alfa Romeo

In termini di forze esercitate sugli pneumatici, il COTA ripartisce il carico in maniera piuttosto equilibrata fra l’asse anteriore e il posteriore e lateralmente piuttosto che verticalmente. Di solito, il degrado è di natura termica ed è quindi anche correlato direttamente alla temperatura ambientale, che in Texas nel mese di ottobre può variare in maniera considerevole da un giorno all’altro. Sarà fondamentale anche vedere l’impatto del nuovo asfalto, tenendo presente che la Sprint del sabato costituirà un ottimo banco di prova.

Di norma, la doppia sosta si è sempre rivelata la strategia più veloce in questa gara, anche perché la sosta singola richiede tantissima gestione del degrado ad ovvio discapito della prestazione. Nel 2023 la mescola più utilizzata è stata la C3, più efficace rispetto alla C2: sarà interessante vedere se le modifiche all’asfalto potrebbero riportare la Hard più in gioco.

Tuttavia, se dal punto di vista tecnico ci sono delle interessanti novità, con un asfalto rinnovato e diverse incognite, Pirelli porterà anche qualcosa di differente sul fronte dei trofei, essendo sponsor del GP. L’epica della Formula 1 da sempre rappresenta i piloti come eroi contemporanei, perché si affrontano ad oltre 30 km/h stando semisdraiati in un abitacolo ricavato su misura in un guscio in carbonio, avendo alle spalle una power unit che sviluppa circa 1000 cavalli e un serbatoio di oltre cento litri di carburante.

Trofei Pirelli per il GP degli Stati Uniti Foto di: Pirelli Trofei Pirelli per il GP degli Stati Uniti Foto di: Pirelli

Per questo appuntamento, Pirelli ha scelto di trovare un ere un po’ “insolito”, Heroo, che verrà dato come premio ai primi tre classificati nella gara di domenica.

Heroo è stato creato dall’artista e designer italiano Matteo Macchiavelli in collaborazione con Pirelli Motorsport e rappresenta un’interpretazione del connubio fra le monoposto e gli pneumatici che le equipaggiano. Al tempo stesso, vuole essere un oggetto che faccia da ponte fra la bellezza e l’eleganza dell’arte e l’emozione, il senso della velocità e l’eccellenza dei materiali che contraddistinguono, fra le altre cose, la Formula 1.

È costituito da una silhouette umana con le braccia sollevate in segno di giubilo, rivestita in fibra di carbonio e posta su una base ricavata da una gomma. A differenziare i quattro trofei sono i colori del casco: per quelli destinati al vincitore e al rappresentante del suo team è stato dipinto in giallo oro con finiture in polvere d’oro, mentre l’argento e il titanio sono le colorazioni e le finiture scelte rispettivamente per il secondo e il terzo classificato. Heroo, però, non sarà l’unica novità che Pirelli porterà ad Austin. Seguendo un percorso iniziato a Miami e proseguito a Montreal, Silverstone e Monza, il Podium Cap sarà in un’edizione speciale, realizzato in denim.