F1 | Piove a Imola: previsioni di acqua per tutto il GP

Piove, forse per tutta la gara. A Imola gli ombrelli sono già aperti perché si sono aperte le cataratte del cielo. Il GP dell’Emilia Romagna sarà condizionato dall’acqua per cui tutte le strategie che le squadre avevano preparate sono state buttate via per riprogrammare la gara.

Secondo le previsioni di Meteo France ci sono 60% di possibilità che alle 15:00 continui a piovere fino alla conclusione della corsa.

La partenza, quindi, dovrebbe avvenire con pneumatici Cinturato full wet e sarà interessante vedere se il prudentissimo direttore di gara, Niels Wittich, deciderà per una partenza da fermo o con la safety car, considerando la visibilità che i piloti potranno avere in funzione dell’acqua che ci sarà sulla pista.

Ricordiamo che il cross over per il passaggio dalle full wet (blu) alle intermedie (verdi) è intorno all’1’30”. Max Verstappen che scatterà dalla pole position con la Red Bull parte con i favori del pronostico, ma è bene segnalare che la Ferrari è molto competitiva se le condizioni sono chiare: va forte sia con le full wet che con le intermedie, mentre soffre quando la situazione diventa incerta fra i due tipi di pneumatici Cinturato.