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F1 | Pioggia e freddo a Las Vegas: ecco come Pirelli e la FIA sono intervenute per aiutare i piloti

Pirelli e FIA si sono accordate per aumentare la temperatura delle termocoperte tra Libere 1 e Libere 2. La situazione è migliorata, ma il giro di preparazione delle gomme si è rivelato comunque problematico. Ecco perché.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 20 nov 2026, 10:20

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, hanno regalato una giornata quasi da buttare per tutti i team. Nelle giornate di venerdì e sabato, quando nel Nevada si terranno qualifiche e gara, la pioggia non ci sarà e le condizioni saranno completamente diverse, almeno stando alle previsioni meteo diffuse nei giorni scorsi.

Eppure, nonostante i cronologici di oggi siano ininfluenti e i team non abbiano potuto lavorare sui passi gara e le simulazioni di qualifica, le libere svolte hanno comunque permesso di vedere una soluzione interessante che è stata pensata da Pirelli e avallata dalla FIA.

Stiamo parlando dell'aumento delle temperature nelle termocoperte, passate da 40 a 60 gradi, con il chiaro intento di combattere le condizioni molto fredde della pista e la grande quantità di acqua stagnante, aiutando così i piloti nel corso delle Libere 2.

"non c'è molto da dire sulle FP1, ma abbiamo parlato con i team e, insieme a loro, di comune accordo con la FIA, abbiamo deciso di aumentare la temperatura delle termocoperte da 40 a 60 gradi, a causa delle condizioni molto fredde e dell'elevata quantità d'acqua stagnante, per aiutare team e piloti in vista delle FP2".

"E riteniamo che, alla fine, sia stata la decisione giusta. Nelle FP2 abbiamo visto che, sebbene ci fosse meno acqua stagnante, i piloti erano abbastanza soddisfatti, perché fin dalla prima curva riuscivano a spingere un po' di più, grazie a un livello di grip superiore. Inoltre, era leggermente più semplice portare gli pneumatici in temperatura", ha dichiarato Simone Berra, ingegnere di Pirelli.

La soluzione in questione si è rivelata azzeccata. Ciò non toglie che la fase di riscaldamento in pista sia con le Full Wet che con le Intermedie sia stato complesso. Ed è un fenomeno che Pirelli sapeva che avrebbe trovato sul tracciato che sorge nella metropoli del Nevada.

La conformazione del tracciato, che presenta un disegno che non agevola certo un alto trasferimento d'energia e alte sollecitazioni, ma anche un asfalto poco abrasivo (è infatti molto liscio) non permette di generare calore negli pneumatici in modo agile e rapido. A rendere tutto più complesso, le temperature basse dell'asfalto. Queste si sono attestate attorno ai 13 gradi, e anche il grip è da sempre molto basso per la natura della pista (un cittadino aperto alle vetture stradali che presenta tanta polvere).

Questo insieme di fattori ha arrecato difficoltà ai piloti nel mettere nella giusta finestra d'utilizzo gli pneumatici dell'asse anteriore, ma anche mantenere la giusta temperatura nel corso del giro. Questo ha generato tanto sottosterzo a centro curva, mentre le Intermedie posteriori hanno creato meno grattacapi.

Cosa aspettarsi per qualifiche e gara con le slick

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Foto di: AG Photo

Come detto, per Libere 3, qualifiche e gara è atteso un meteo clemente e, di conseguenza, pista asciutta. Questo significa che entreranno in gioco le slick, che a Las Vegas sono rappresentate da C3 (Hard), C4 (Medium e C5 (Soft), il trio di mescole più morbide della gamma realizzata da Pirelli per questa stagione.

E' ovvio che durante le qualifiche vengano usate le C5, ossia le Soft. Sebbene queste siano le mescole più morbide, secondo Berra sarà necessario almeno un giro di preparazione, ma c'è chi proverà a farne due per avere una finestra di temperatura più vicina a quella ideale.

"Per quanto riguarda domani, al momento le previsioni indicano condizioni da slick, quindi asfalto asciutto. Mi aspetto comunque che la C5 richieda almeno un giro di preparazione. Alcuni team potrebbero addirittura provare a effettuarne un paio, per portare gli pneumatici nella finestra di funzionamento ideale".

"Il punto principale sarà riuscire a portare gli pneumatici, soprattutto quelli dell'asse anteriore, nella corretta finestra di utilizzo, così da poter spingere fin dalla curva 1".

Le Libere 3 saranno utilizzate come vero e proprio banco di prova per simulazioni di qualifica e gara con long run nella seconda parte del turno. A quel punto sarà più chiaro anche il livello di degrado che i team dovranno affrontare.

"Al momento, dalle nostre simulazioni, ci aspettiamo un degrado piuttosto basso. I team probabilmente preferiranno utilizzare le mescole C5 e C4, ma per ora si tratta soltanto di previsioni teoriche, senza dati concreti, purtroppo, per quanto riguarda le gomme slick. Avremo un quadro più chiaro domani, quando disporremo di ulteriori dati", ha continuato Berra.

La Straight Mode "nemica" dei piloti a Las Vegas

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A rendere le cose ancora più complesse rispetto alla stagione passata sarà la presenza della Straight Mode, con l'apertura non solo dell'ala posteriore, ma anche di quella anteriore. Questo genererà ancora meno carico aerodinamico, portando meno energia alle gomme stesse e a una perdita di temperatura superiore al 2025.

Berra ha confermato questo aspetto, sottolineando come il numero di giri di preparazione - a seconda delle caratteristiche della vettura e del tipo di filosofia dei cerchi utilizzati - sarà un aspetto molto importante per avere una temperatura quanto più vicina possibile a quella desiderata.

"Quest'anno sarà sicuramente più complicato. È proprio per questo che parlavo della necessità di effettuare almeno un giro di preparazione. L'anno scorso abbiamo visto che bastava un singolo giro di preparazione".

"Quest'anno, probabilmente, vedremo i team cercare di aumentare progressivamente le temperature. Sarà quindi una situazione diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati".

"E poi, come hai detto, gli pneumatici perdono temperatura. Direi che sarà difficile anche perché il livello di grip è molto basso e oggi ha piovuto. Quindi penso che domani la pista sarà ancora in condizioni piuttosto precarie. È difficile trasferire energia agli pneumatici".

"Questo rappresenta un problema anche nelle curve: non puoi davvero spingere per generare temperatura. Poi, quando arrivi sul rettilineo, la perdi nuovamente. È complicato".

"Penso che i team stiano lavorando molto sulla configurazione dei cerchi, per cercare di riscaldare gli pneumatici il più possibile".

"Credo che stiano intervenendo anche sull'assetto, ad esempio sulla convergenza, per generare più temperatura sull'asse anteriore. Ma sicuramente, secondo me, questo sarà il fattore chiave per le qualifiche di domani".

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