F1 | Piloti concordi: "Se fuori dai punti, la sprint sarà usata come test"

Durante il fine settimana farà il proprio debutto il format rivisto della sprint race, il quale prevede l’aggiunta di una seconda sessione di qualifica al posto della seconda ora di prove libere al sabato mattina. Un’idea che diversi piloti hanno accolto positivamente, anche perché precedentemente comunque la seconda sessione di libere era già sotto Parc Fermé, limitando di fatto le possibilità di apportare modifiche significative al set-up della monoposto.

D’altra parte, questa novità toglie anche un’ora in cui i team raccoglievano dati importanti in tema di consumo gomme sulla lunga distanza, dedicando la seconda sessione di prove libere alle simulazioni gara. Con questo format i piloti avranno solamente una sessione per testare le vetture, la quale dovrà tuttavia essere condivisa con le simulazioni sul giro secco, senza contare che generalmente al venerdì mattina la pista è ancora sporca e poco gommata, in particolare sui tracciati cittadini come quello di Baku.

Un aspetto che potrebbe andare contro le speranze che dei vertici della Formula 1, il cui obiettivo era quello di vedere più azione e duelli in pista durante la sprint, dato che quest’ultima ora non deciderà più la griglia per la corsa. In breve, sulla carta il nuovo format da una parte sistema un problema, ma dall’altra ne crea un altro.

Dato che nella sprint i punti vengono assegnati solo ai primi otto classificati, chi si trova oltre la metà dello schieramento potrebbe decidere di tirare i remi in barca e portare a casa la vettura, riducendo anche il rischio di incidenti e danni complessi da riparare.

Una visione condivisa da Logan Sargeant, secondo cui i piloti che si trovano fuori dalle posizioni utili a ottenere punti all’inizio della gara sprint potrebbero avere pochi incentivi per spingere fino alla fine, un gioco che non vale la candela.

“Penso che in questa situazione ci si ritroverà a usarla [la sprint] per raccogliere informazioni per il GP di domenica", ha detto il pilota della Williams.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Williams

"Allo stesso tempo, le cose possono diventare complesse alla prima curva e, magari, ci si ritrova in una buona posizione in cui si possono ottenere dei punti. Quindi tutto può succedere, soprattutto qui. Ma credo che se dopo i primi sei, sette giri o giù di lì non ti trovi nei punti, allora si userà la sprint più come una sessione di test".

“Penso che non si vedranno i classici long run delle FP2, perché non c'è tempo. Inoltre, qui abbiamo una pista storicamente molto sporca e che evolve molto durante il weekend. Quindi penso che sia continuare a girare per prendere il ritmo e trovare fiducia”, ha spiegato Nico Hulkenberg.

Con una pista dove non sono mai mancati incidenti, il rischio di danneggiare pesantemente la vettura è dietro l’angolo, qualcosa di cui team e piloti devono tenere conto. In caso di gravi problemi durante la prima qualifica del venerdì o la seconda del sabato mattina, i meccanici dovrebbero effettuare una corsa contro il tempo per rimettere in pista le monoposto. Inoltre, tra il paddock riecheggia il tema dei costi, in particolare per le squadre che dispongono di budget più limitati.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, passeggia in pista Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Per quanto ci riguarda, cerchiamo sempre di lottare, ma dobbiamo comunque assicurarci di non danneggiare alcun pezzo perché ovviamente non siamo come i team più grandi che hanno tante scorte. Qui abbiamo aggiornamenti, ali anteriori in pista, quindi dobbiamo ancora gestirci in un certo senso", ha detto Zhou Guanyu, sottolineando che il team avrà pochi pezzi di scorta, dato che alcune novità sono arrivate in unità limitate.

Il fatto che la classifica della sprint non decida più la griglia per la gara “classica” da trecento chilometri rappresenta comunque un passo in avanti per alcuni piloti, i quali negli anni passati sono scivolati in fondo alla classifica per un contatto fortuito nel corso del primo giro.

"Ovviamente, in generale, come pilota, mi piace ancora il formato standard", ha detto Zhou, spiegando come preferisca il format tradizionale, con una singola sessione di qualifica al sabato e la gara la domenica

"Ma credo che con gli attuali aggiustamenti del format rispetto all'anno scorso, il format di Baku [in cui la sprint non decide la griglia per la gara] sia migliore. Ad esempio, a Imola sono stato toccato alla prima curva e ho dovuto iniziare la gara dal fondo".