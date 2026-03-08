F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

Fa male. Non fisicamente, perché da quel punto di vista Oscar Piastri sta bene ed è una bella notizia. Duole dove non si vede, nel profondo dell'anima, perché non prendere il via del gran premio di casa, davanti ai propri tifosi, nel primo GP della stagione, non può non essere una metaforica coltellata nella schiena.

Piastri è stato costretto a non prendere il via del Gran Premio d'Australia a causa di un incidente avvenuto nel giro di schieramento che stava affrontando per portare la sua McLaren MCL40 in griglia. A circa 40 minuti dal via, Oscar ha lasciato i box per raggiungere la griglia, ma in uscita da curva 4 - una sinistrorsa - ha perso il controllo della sua vettura, finendo a muro dopo un testacoda.

Nell'impatto la MCL40 numero 81 si è danneggiata in più parti: muso, ala anteriore, ma soprattutto le sospensioni del lato destro, andate completamente in frantumi. Lui, fortunatamente, è uscito illeso, ma i danni sono risultati irreparabili per il poco tempo a disposizione prima della partenza della gara.

Sin dalle prime immagini diffuse, è parso un incidente piuttosto strano nella sua dinamica. Oscar ha perso il controllo in situazioni normali, ovvero di pista asciutta, a velocità tutto sommato moderata per una Formula 1, senza per altro essere ingaggiato o alla ricerca di chissà quale prestazione.

Una volta rientrato - mestamente - nel Paddock dell'Albert Park, Piastri ha spiegato l'accaduto, dando una chiave di lettura importante. Innanzitutto si è preso gran parte della colpa, perché è finito sul cordolo all'esterno di curva 4 con gomme fredde e non era obbligato a farlo. Poi, cosa non secondaria, è stato sorpreso dal surplus di energia garantito dalla MGU-K della power unit Mercedes. Niente guasti, dunque, perché si tratta di un normale intervento della parte elettrica che è prassi con i nuovi motori 2026.

"Sono scioccato, sorpreso e deluso. Uno scenario del genere non dovrebbe semplicemente accadere. Quindi è molto deludente".

"Ero già in testacoda prima di avere davvero la possibilità di reagire. E' successo tutto molto in fretta. Ma non prendere parte alla gara, schiantarsi prima di arrivare in griglia, è qualcosa che non dovrebbe accadere".

"Ci sono stati un paio di fattori in gioco nell'accaduto. La prima cosa che voglio sottolineare è che certamente gran parte della colpa è stata mia. Avevo le gomme fredde. Ho usato quel cordolo in uscita ogni giro fatto nel weekend, ma non ero obbligato a farlo. Allo stesso tempo, avevo circa 100 kW di potenza in più (circa 136 cavalli) di potenza che non mi aspettavo. E non è una cosa da poco".

"La parte difficile da accettare è che tutto stava funzionando normalmente. E' semplicemente una conseguenza di come i motori debbano funzionare con queste regole. Ed è questo l'aspetto più difficile da digerire. In un certo senso sarebbe quasi più facile se potessimo dire semplicemente che avevo le gomme fredde che sono stato troppo ottimista. Ma quando si aggiunge un fattore del genere, diventa ancora più doloroso".