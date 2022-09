F1 | Piastri sceglie il numero 81 per la sua McLaren: ecco perché

Carica lettore audio

Oscar Piastri ha scelto di correre con il numero 81 per il suo esordio in Formula 1 con la McLaren nel 2023.

L'australiano, sotto i riflettori negli ultimi tempi a causa della diatriba scaturita dall'annuncio di Alpine e tutto ciò che ne è seguito, la prossima stagione sarà portacolori della scuderia di Woking, che ha chiuso in anticipo il rapporto con Daniel Ricciardo per fargli spazio.

Intervistato nel podcast del GP d'Australia 'The Fast Lane', Piastri ha svelato che cifra vuole apporre sul musetto della propria monoposto quando sarà sulla griglia di partenza assieme ai nuovi colleghi del circus.

Oscar Piastri Photo by: Getty Images

"In pratica, quando ho dovuto prendere parte alla mia prima gara, dovevo scegliere un numero ad una o due cifre, per cui mi sono recato in un negozio di articoli per auto per acquistarlo", racconta il 21enne nativo di Melbourne.

"Il problema è che avevano solamente l'1, ma per ovvi motivi non potevo usare solo quello, dunque ne ho presi due e per un paio di corse ho avuto l'11".

"Quando più avanti ci siamo iscritti alle gare statali del Victoria, qualcuno aveva già scelto l'11 e quindi ho dovuto cambiare numero".

"Non so per quale motivo, non ricordo esattamente, ma alla fine ho corso con l'81, cambiando solamente l'8 come prima cifra della coppia".

"Successivamente è capitato che corressi anche con altri numeri, poi l'ho riutilizzato in Europa quando ho fatto la Formula 4 britannica e la Formula Renault Northern European Cup con la Arden. Da lì è rimasto il mio".

Oscar Piastri, Reserva Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Come da regolamento redatto nel 2014, i piloti hanno la libertà di scegliere con quale numero gareggiare e in caso di richiesta doppia, avrà la precedenza il concorrente che è arrivato prima nella serie.

Da questo punto di vista, Piastri si è mostrato piuttosto tranquillo, sorridendo: "La McLaren dovrà presentare richiesta formale in fase di iscrizione, ma è da tempo che nessuno usa l'81, per cui dovrei essere piuttosto tranquillo che non me lo rubino. Direi che è al sicuro!"

Nella storia della F1, questo numero fu usato da Maurice Trintignant sulla sua Simca al GP di Germania del 1951 disputato al Nurburgring, mentre nel 1957 aparve sulla vettura di Tony Benadies per la 500 Miglia di Indianapolis.

Al momento però rimane ancora da vedere quando Piastri potrà fare la sua prima uscita a bordo della McLaren, visto che rimane sotto contratto con Alpine fino al termine del 2022.

"Non sono ancora sicuro di quando potrò guidarla e non lo sappiamo. Ovviamente è una cosa che stiamo discutendo con Alpine in questo momento. Vedremo cosa ci riserverà il resto dell'anno, per ora non lo so".