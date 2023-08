F1 | Piastri: "Raggiungere Red Bull in 2 anni? Dura, ma si può"

La Red Bull rimarrà imprendibile sino al cambio radicale del regolamento di Formula 1 che avverrà nel 2026? Questa domanda circola ormai da tempo nel Paddock e, nella giornata di ieri, ha visto diversi piloti dare un proprio parere a questo quesito.

C'è chi, come Charles Leclerc, ha risposto con un semplice sì, forse rassegnato dai risultati delle ultime 2 stagioni e dalla crescita costante ed esponenziale del team di Milton Keynes e di Max Verstappen. Altri, invece, hanno risposto in modo negativo, forse portati a farlo dalla poca esperienza nel Circus iridato.

Oscar Piastri, esordiente della McLaren che nel corso degli ultimi mesi s'è messo in luce con una McLaren risorta dalle proprie ceneri di inizio stagione, ha espresso un parere discordante rispetto a quello del ferrarista. Gli esempi portati da Aston Martin Racing e McLaren - entrambe capaci di miglioramenti straordinari nel giro di pochi mesi - lo hanno portato a pensare che in 2 anni sarà possibile avvicinarsi a Red Bull, senza continuare a subire gli attuali, abissali distacchi.

"Aspettare altri due anni per poter raggiungere Red Bull? Vorrei sperare di poterli prendere entro quel periodo. Credo che sarà difficile. Sì, credo che l'anno scorso abbiano iniziato il ciclo regolamentare in modo così forte. Sono stati forti quest'anno, e probabilmente lo sono stati ancora di più quest'anno, direi. Ma credo che vedendo Aston durante la pausa invernale e noi da un fine settimana all'altro, due squadre abbiano dimostrato che si può fare una grande svolta in un breve periodo di tempo".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Erik Junius

"Grazie alla dedizione, al duro lavoro e alle giuste indicazioni. Naturalmente siamo ancora un po' lontani dalla Red Bull, ma anche le regole sull'aerodinamica, il tempo in galleria del vento e altre cose del genere dovrebbero avvicinare tutti. Ma sì, spero che riusciremo a batterli. Forse sono un po' più ottimista di Charles. Ma non sarà facile, questo è certo".

Piastri s'è poi dedicato ad analizzare gli ultimi mesi della McLaren, migliorata in modo drastico con l'introduzione del primo, grande pacchetto di novità che hanno reso le MCL60 una vera e propria pretendente per il podio in (quasi) ogni gara.

"Sul giro secco siamo stati in grado di avvicinarci, credo che tutti siano in grado di avvicinarsi, dipende anche un po' dalla pista. A Spa Max si è qualificato in pole con 8 decimi di vantaggio, forse non così vicino, ma credo che domenica tutti debbano trovare più prestazione per avvicinarsi a Red Bull".

"Penso che il modo in cui riescono a gestire le gomme, mantenendo il ritmo della vettura. E i punti di forza della loro vettura, con una buona velocità in rettilineo, li rendano molto forti in gara. Hanno un'auto forte e completa. E credo che noi abbiamo alcuni punti di forza che ci permettono di eguagliarli, o a volte di essere più forti della Red Bull".

"Ma eravamo chiaramente più deboli in alcune aree. Dobbiamo continuare a lavorare su questi aspetti. Credo che gli aggiornamenti apportati in Austria e a Silverstone siano stati un buon primo passo per affrontarli. Ma è chiaro che abbiamo ancora del lavoro da fare".