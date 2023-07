F1 | Piastri: "Quasi fuori in Q1, ma la MCL60 era un razzo!"

Il volto nuovo nelle parti nobili della griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna è quello di Oscar Piastri. Lo scorso anno era stato il conteso oggetto dei desideri della McLaren, che aveva dovuto fare i conti con una querelle legale per strapparlo all'Alpine, ma i primi passi in Formula 1 del campione in carica di Formula 2 erano stati più complicati del previsto.

La MCL60 non è nata bene come avrebbero sperato a Woking, ma questo ha portato ad anticipare una rivoluzione dal punto di vista tecnico. E le nuove soluzioni introdotte in Austria stanno iniziando a dare dei dividendi.

Al Red Bull Ring erano state messe a disposizione solo di Lando Norris, che ha portato a casa un buon quarto posto. A Silverstone sono arrivate anche sulla monoposto dell'australiano, che ha subito ripagato gli sforzi del team con il suo miglior risultato in qualifica in carriera, un inatteso terzo posto.

"Sono molto contento, che qualifiche! Nella Q1 ero quasi fuori, ma poi la macchina è stata un razzo nella Q2 e nella Q3. E' un risultato fantastico per il team, ma ora dobbiamo cercare di confermare questa posizione anche domani", ha detto Piastri durante la prima intervista al parco chiuso della sua carriera nel Circus.

Il poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

E dire che nella prima giornata di prove le due McLaren non erano riuscite neppure ad affacciarsi nella top 10: "Ieri era stata una giornata un pochino difficile, anche se eravamo più veloci di quanto siamo riusciti a far vedere. Faticavamo a portare la macchina nella giusta finestra, ma oggi abbiamo fatto un lavoro migliore in questo senso".

"Queste condizioni ci si addicono parecchio, come abbiamo visto a Monte-Carlo e in Canada", ha detto in riferimento alle condizioni miste in cui sono iniziate le qualifiche. "Abbiamo avuto qualche spavento, ma poi nella Q3 siamo riusciti a mettere insieme un gran bel giro, portando a casa un risultato eccezionale".

Infine, ha dedicato una carezza alla sua squadra proprio per la grande crescita mostrata nelle ultime settimane: "Gli aggiornamenti che abbiamo portato stanno funzionando molto bene, quindi non possiamo che ringraziare il team, perché sta continuando a spingere. Se guardiamo a come avevamo iniziato la stagione e a dove siamo adesso, è un passo avanti enorme nella direzione giusta".