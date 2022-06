F1 | Piastri potrebbe guidare la Alpine nelle FP1 in Francia

Carica lettore audio

Da questa stagione i team di Formula 1 sono obbligati a far girare i rookie in due sessioni di FP1 e per Oscar Piastri sembra avvicinarsi il momento di mettersi al volante della Alpine A522 sino ad ora condotta da Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

Il campione 2021 della Formula 2 sta svolgendo quest’anno un intenso programma di test privati con la A521 della scorsa stagione e di recente ha avuto modo di guidare la vettura sia in Qatar che a Silversone.

Otmar Szafnauer, responsabile della Alpine, non ha voluto fornire ulteriori dettagli affermando come il debutto di Piastri avverrà a breve ma non a Silverstone dato che sul tracciato inglese il team transalpino porterà in pista un corposo pacchetto di aggiornamenti.

“Posso dire che non sarà a Silverstone, ma il debutto non è lontano. Abbiamo già programmato il tutto ma non l’abbiamo ancora annunciato”.

Considerando che l’evento successivo a Silverstone, ossia la gara del Red Bull Ring, vedrà il ritorno della Sprint Race, la scelta logica è quella di mettere in macchina l’australiano in occasione della gara di casa per la Alpine.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Piastri ha avuto modo di correre al Paul Ricard soltanto nel 2019, quando ha conquistato il titolo in Formula Renault Eurocup, mentre nel 2020 e nel 2021, stagioni dove si è imposto in Formula 3, non ha corso sul tracciato francese.

Piastri è stato al centro di numerose voci di mercato nelle ultime settimane e sembra molto probabile che nel 2023 sarà un pilota titolare Williams pur rimanendo legato alla Alpine.

“Oscar è un giovane talento che sta crescendo” ha proseguito Szafnauer. “Ha già guidato la monoposto della passata stagione a Silverstone e farà altri test in futuro. Si sta comportando molto bene”.

“Abbiamo un contratto con lui ed abbiamo alcune opzioni. Non c’è bisogno di affrettare i tempi. Valuteremo tutto e nel corso della stagione prenderemo la decisione”.

Nel corso dei primi nove appuntamenti andati in scena sino ad ora soltanto due squadre hanno messo al volante dei rookie nelle FP1: la Red Bull e la Williams a Barcellona con Juri Vips e Nyck de Vries.

Includendo Piastri sono 17 i piloti esordienti che dovranno partecipare alle due sessioni di FP1 nel corso di questa stagione.