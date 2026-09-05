F1 | Piastri penalizzato per aver ostacolato Lawson: scende da 3° a 6°, le Ferrari guadagnano una posizione

Meno di un’ora dopo la conclusione della sessione, cambia il volto delle qualifiche di Oscar Piastri. L’australiano è infatti stato retrocesso di tre posizioni sulla griglia del GP d’Italia dopo aver ostacolato Liam Lawson nei secondi conclusivi della Q2 alla prima chicane, il che lo farà scivolare dalla terza alla sesta casella, dietro alle due Ferrari.

L’incidente è avvenuto negli ultimi istanti della seconda manche, mentre Lawson, impegnato nel suo secondo weekend a bordo della Red Bull, stava effettuando l’ultimo tentativo valido per provare ad accedere alla Q3. Piastri era in un out‑lap e si stava avvicinando alla prima chicane, anche perché la squadra di Milton Keynes aveva scelto un piano diversificato rispetto alla concorrenza.

L’australiano si è spostato per far passare Max Verstappen, che aveva questa volta il compito di provare a offrire la scia e trainare il compagno di squadra, ma subito dopo è arrivato proprio Lawson, con Piastri che, scegliendo di rimanere in pista, ha finito involontariamente per ostacolarlo proprio nel punto più delicato della chicane.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ciò chiaramente ha avuto un peso non indifferente, non tanto solo nella percorrenza della Variante, ma anche nella fase di trazione e nello slancio verso Curva Grande e la seconda chicane, pagandone lo scotto in termini cronometrici. Certo, realisticamente non è stato quell’episodio a causare l’eliminazione del pilota della Red Bull, che ha mancato l’accesso alla Q3 per circa tre decimi, ma ha comunque pesato.

“I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 81 (Oscar Piastri), il pilota della vettura 30 (Liam Lawson), i rappresentanti dei team e hanno analizzato i dati del sistema di posizionamento/marshalling, i video, i tempi, la telemetria, le comunicazioni radio e le immagini on‑board,” si legge nella decisione della FIA.

“Uscendo dai box, al pilota della vettura 81 è stato comunicato: ‘Verstappen, Lawson e Sainz stanno passando, Sainz è rientrato ai box. Solo Verstappen e Lawson, fai attenzione quando ti unisci’. Il pilota della vettura 81 ha dichiarato di non essere stato informato del fatto che Verstappen e Lawson fossero in giri lanciati, ma di aver capito, quasi arrivato a curva 1, che Verstappen stava spingendo”.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Ha rallentato in modo significativo e si è tenuto sulla destra per lasciar passare Verstappen, ma non ha potuto fare nulla per evitare di ostacolare Lawson, che era molto vicino dietro di lui. I commissari accettano che, con le informazioni che aveva e nella situazione in cui si è trovato, il pilota della vettura 81 non avesse, in quel momento, altre opzioni disponibili e che quindi abbia ostacolato Lawson in modo involontario, e anche non necessario. Pertanto viene imposta la penalità standard di tre posizioni”.

Prima dell’incontro con i commissari, Piastri aveva spiegato di non essersi reso conto dell’arrivo di Lawson. “Stavo uscendo dai box e, insomma, qui la differenza di velocità quando esci dai box è enorme,” ha detto Piastri nella conferenza stampa FIA. “Quindi sì, non so davvero da dove sia arrivato. Devo rivedere tutto con il team”.

Lawson partirà comunque dal fondo della griglia a causa dei nuovi componenti della Power Unit montati sulla Red Bull che guida questo weekend. Ma nonostante la penalità in griglia, Red Bull aveva comunque un motivo per provare a portare Lawson in Q3, perché il piano era che potesse dare la scia a Verstappen e aiutarlo a superare i limiti di velocità di punta di cui ha sofferto la RB22 per tutto il weekend.

A beneficiare della penalità sono le due Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che salgono rispettivamente in terza e quarta posizione, così come Max Verstappen, che si ritroverà sulla sesta casella della griglia di partenza.