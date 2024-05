F1 | Piastri: "Abbiamo il passo per provare a vincere"

Secondo al termine delle qualifiche, ma con un posto in griglia ancora da decidere. Nella giornata in cui Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta perché è un tre volte campione del mondo, dall’altra parte c’è un pizzico di rammarico in casa McLaren, perché la pole questa volta sembrava davvero alla portata.

Sin dal venerdì la MCL38 è sembrata in un ottimo stato di forma, ben più di quello che raccontava la classifica, perché Lando Norris avrebbe potuto chiedere al comando senza una sbavatura alla Rivazza. Inoltre, sul passo la McLaren sembrava tra le scuderie più competitive in assoluto, sia sulla media con Lando Norris, tra i più attivi sulla lunga distanza, che con Oscar Piastri, con cui era stato differenziato il lavoro provando la hard.

Indubbiamente Verstappen è stato un po’ la sorpresa della giornata, non tanto perché sia uscito fuori il suo talento, ma perché ieri la Red Bull aveva mostrato qualche segnale di difficoltà. L’intenso lavoro in nottata alla ricerca del setup sembra aver aiutato, così come una scia nell’ultimo tentativo in Q3 dietro Nico Hulkenberg, che chiaramente ha dato un suo piccolo effetto benefico.

Oscar Piastri, McLaren MCL38,l Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren sentiva di essere in lotta non solo per la prima fila, ma anche per la pole e l’essersi messa alle spalle entrambe le Ferrari è un segnale positivo di crescita. Dall’altra parte, però, il “destino” di Oscar Piastri è ancora incerto, perché sulla sua qualifica pesano potenzialmente tre posizioni per un impeding nei confronti di Kevin Magnussen in Q1 nella zona del Tamburello.

Da parte sua, al di là del tema investigazione che potrebbe farlo scivolare in quinta posizione nel caso dovesse essere confermata la penalità, Piastri ha il rammarico per non essere riuscito ad agguantare una pole distante solo una settantina di millesimi, ma non ha nemmeno nascosto la soddisfazione per quanto è riuscito a costruire fino ad ora durante il weekend: “L'ultima curva è stata un po' difficile, ma credo che qui sia molto difficile fare un giro perfetto. Sono molto contento di essermi trovato a mio agio con la macchina dal momento in cui sono sceso in pista ieri e di essere stato così vicino alla pole, sono molto contento”, ha raccontato l’australiano.

“È passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono tornato qui, quindi sono molto contento di come sta andando questo weekend”, ha aggiunto il portacolori della McLaren, che non correva qui dal suo ultimo anno in F2 nel 2021.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Per quanto Imola sia un tracciato estremamente tecnico dove è difficile riuscire a effettuare un sorpasso, come hanno dimostrato anche le gare delle categorie propedeutiche F2 e F3, Piastri crede che la vittoria sia alla portata, a dimostrazione dei progressi compiuti dalla squadra di Woking non solo nel corso della stagione, ma anche nel percorso di crescita dalla passata stagione.

“Penso che possiamo lottare per qualcosa di più. In passato abbiamo detto di no, ma con le ultime prestazioni abbiamo imparato a dire di sì, quindi vedremo cosa riusciremo a fare. Siamo stati sicuramente al passo per tutto il weekend, naturalmente non si può mai essere certi su Max e sulla Red Bull, come abbiamo appena visto, ma credo che la fiducia sia alta. Certo, non è la pista più facile su cui sorpassare, ma la fiducia è alta e possiamo fare qualcosa di buono”.