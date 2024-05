F1 | Piastri: "Non ho mai avuto il passo per superare Leclerc"

Tra le stradine del Principato, dove la minima distrazione non è concessa, Oscar Piastri è riuscito a conquistare il secondo posto al termine di una gara lunga, in cui i colpi di scena si sono concentrati alla prima delle 78 tornate previste.

Come dichiarato nelle interviste post qualifica, il suo obiettivo era compiere una buona partenza: al via, però, deve guardarsi bene dall’attacco della Ferrari di Carlos Sainz, partita dalla terza casella della griglia di partenza. Tra i due c’è un contatto e la monoposto dell’australiano riporta alcuni danni, mentre la SF-24 numero 55 ringrazia la bandiera rossa causata dall’incidente innescato da Magnussen e che ha coinvolto Perez e l’altra Haas per sostituire la gomma forata.

Alla seconda partenza dal Gran Premio, avvenuta dal rettilineo principale, Piastri mantiene la posizione senza mai riuscire ad avere il gap giusto per sorpassare il padrone di casa, leader per tutta la gara: “La corsa è stata complicata – dichiara il pilota McLaren – il mio passo inizialmente era incredibilmente lento. C’è stato solo un momento in cui ero abbastanza vicino per tentare di superare Leclerc, ma non ho mai avuto il passo per provare davvero”.

Nonostante ciò, si ritiene ugualmente soddisfatto del risultato ottenuto: “Sono molto contento per tutto il weekend e del risultato che abbiamo portato a casa. Eravamo forti già negli ultimi fine settimana, ma non c’era stato sino ad oggi un risultato per me che lo dimostrasse. Oggi finalmente il podio è arrivato e non poteva esserci posto migliore come Monte Carlo per ottenerlo”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, nel corso del giro inaugurale Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Nel complesso è un weekend positivo – continua – forse avrei potuto fare qualcosa di più in qualifica e avrei potuto ottenere un piazzamento migliore. Ma Charles è stato eccezionale per tutto il fine settimana, la Ferrari è stata velocissima sin dal primo giro, avrei dovuto fare davvero qualcosa di speciale in qualifica per poter battere Leclerc”.

Il pilota McLaren, mettendo in evidenza i grossi progressi del team negli ultimi appuntamenti della stagione, ha comunque constatato che probabilmente avrebbe dovuto segnare “il miglior giro della vita”. Per lui, conclude, “il secondo posto è un ottimo risultato per il team e sono contentissimo”.