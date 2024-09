F1 | Piastri mostruoso a Baku su Leclerc, McLaren leader nei Costruttori

Oscar Piastri ha dato una dimostrazione del suo talento cristallino: l'australiano, 23enne di Melbourne, conquista il GP dell'Azerbaijan alla conclusione di 51 giri perfetti. Partito secondo, al fianco del poleman Charles Leclerc, Oscar ha infilzato la Ferrari del monegasco al giro 19, spingendo al massimo sulle gomme hard dopo il pit stop al giro 16, una tornata prima della sosta di Leclerc.

Piastri ha provato un attacco alla staccata di curva 1 sfruttando il DRS e ha sorpreso proprio all'ultimo un Charles che, forse, non si aspettava il sorpasso. Oscar da quel momento non ha commesso una minima sbavatura nei restanti giri fino alla bandiera a scacchi, sebbene Leclerc abbia cercato di mantenere la massima pressione della SF-24 fino a un paio di giri dalla fine, quando il monegasco ha perso il contatto della MCL38 per un improvviso calo delle gomme posteriori.

La battaglia è stata bellissima, spettacolare: il ragazzo seguito da Mark Webber ha fatto valere la sua solidità mentale granitica. E' stato imperturbabile nel tenere a bada un Leclerc che era convinto di poter riattaccare la McLaren. Così non è stato: la monoposto papaya si è rivelata più veloce sul dritto grazie a un'ottima trazione e più capace di conservare le gomme. Il ferrarista venerdì non è riuscito a fare il suo long run a causa del botto in FP1 e, probabilmente, ha pagato oggi quell'errore, dovendo fare i conti con un maggiore degrado del treno posteriore.

La McLaren dopo 10 anni torna in testa alla classifica del mondiale Costruttori perché grazie anche al quarto posto di Lando Norris si porta al comando, scavalcando la Red Bull con un margine di 20 punti, dando la sensazione di poter prendere il largo.

Il team di Andrea Stella questa volta capitalizza il suo potenziale, dopo la bandiera gialla in qualifica che aveva costretto Norris a schierarsi 15esimo. Lando è stato autore di una gara molto consistente che lo ha portato al quarto posto, grazie al quale riduce a 59 i punti da Max Verstappen. L'inglese, partito con le hard ha ritardato il pit stop fino al giro 38, per montare le medie e costruire anche run che gli è valso il sorpasso in pista sul campione del mondo e il punto aggiuntivo del giro veloce (1'45"255).

Il weekend della Red Bull è disastroso con Verstappen nel ruolo del gregario che non aveva il passo con la RB20, mentre Sergio Perez è stato in partita con i primi due fino a un paio di giri dalla fine quando il messicano ha provato a trafiggere Leclerc e, invece, si è trovato infilzato da Carlos Sainz autore di una rimonta da dietro sublime.

Lo spagnolo nella fase di accelerazione si è leggermente sposato a sinistra per prendere la traiettoria più veloce, mentre Checo si è un po' allargato. La posteriore sinistra della SF-24 si è agganciata all'anteriore destra della Red Bull. Inevitabile il botto sul lato sinistro delle barriere con le due monoposto incastrate. Sarà difficile stabilire delle resposnabilità , ma il botto ha permesso a George Russell di guadagnare con la Mercedes un podio davvero inaspettato.

La Ferrari esce sconfitta da Baku, Leclerc non raccoglie il primo successo sul cittadino azero dopo quattro pole position, ma non si può ascrivere a Charles la minima responsabilità, se non un po' di ingenuità nel sorpasso che ha deciso la corsa. La McLaren è il punto di riferimento tecnico, ma la rossa non è lontana. Il secondo posto è importante nel dare continuità ai risultati, in attesa di Singapore che sarà un'altra gara favorevole alla Scuderia. Mancano i punti di Sainz che nella rincorsa del marche avranno un peso.

Positiva la sesta posizione di Fernando Alonso con l'Aston Martin: lo spagnolo ha conquistato punti importanti, mentre Lance Stroll si è dovuto fermare per un problema ai freni, e ha preceduto le due Williams con Alexander Albon davanti allo straordinario Franco Colapinto, a punti alla sua seconda gara in F1.

Non ha impressionato Lewis Hamilton che è scattato dalla pit lane per la sostituzione della power unit: con una W15 che ha fatto fatica per collezionare due punticini, il sette volte campione del mondo si è dovuto destreggiare fra i volti nuovi del Circus. Oliver Bearman, al debutto con la Haas ha chiuso decimo precedendo Nico Hulkenberg. ll giovane inglese torna a fare punti, dopo la prima uscita con la Ferrari a Jeddah. Tutto il resto è contorno...