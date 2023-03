F1 | Piastri in Q3: "Ho più confidenza con la MCL60"

Carica lettore audio

La McLaren ha fatto una buona impressione nella FP3 di sabato dopo le modifiche apportate nella notte, con Lando Norris settimo e Piastri che lo ha affiancato in ottava posizione.

La qualifica di Norris è stata rovinata da un contatto con il muro nella Q1, ma Piastri è riuscito a centrare la Q3, conquistando un solido nono posto. Grazie alle penalità della Ferrari di Charles Leclerc, questo si tradurrà in un ottavo posto in griglia.

"Credo che ogni volta che salgo in macchina mi sento sempre più a mio agio", ha detto l'australiano. "Rispetto al Bahrain, non credo di aver fatto nulla di completamente diverso o di aver cambiato qualcosa".

"È solo che tutto si è sistemato sempre meglio e oggi non ci sono stati errori. Sono ancora tutti incredibilmente vicini, ma stavolta ero nella parte giusta del gruppo. Mi sono sentito come se avessi messo tutto insieme molto meglio oggi. E questo ha fatto la differenza".

Piastri ha ammesso di essere stato attento a costruire la sua velocità sul difficile circuito di Jeddah, nonostante lo conoscesse già dai tempi della F2.

"Credo che nei primi giri di venerdì tutto fosse un po' più veloce di quanto ricordassi dalla F2!", ha detto quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se avesse avuto tutto sotto controllo fin dall'inizio.

"Quindi c'è voluto un po' di tempo per abituarsi, ovviamente. Credo che più di ogni altra cosa sia stato utile prendere confidenza con la vettura. Credo che se si riesce a prendere confidenza con la macchina, allora la vita diventa più facile a prescindere dalla pista in cui si va".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dal Bahrain a qui mi sembra di aver fatto un buon passo avanti. Penso che questa mattina sia stata una buona sessione e ovviamente anche le qualifiche sono andate bene. Quindi sì, sto migliorando".

"Penso che un po' di conoscenza del tracciato possa aiutare, ma in ogni caso ho fatto molti più giri in Bahrain che qui! Quindi non credo che sia stato quello, ma solo il fatto di aver preso sempre più confidenza con la macchina".

Quando gli è stato domandato se la velocità della MCL60 sul giro secco sia stata migliore del previsto, ha proseguito: "Penso che il nostro passo generale sembri un po' migliore. Non credo che ci aspettassimo che il passo sul giro fosse migliore di quello gara. Anzi, venerdì è stato quasi l'opposto".

"Vedremo cosa riusciremo a fare domenica. Ma sì, credo che quando abbiamo tanto grip, quando togliamo il carburante, per tutti la macchina sia un po' meglio".

"Ma per noi è andata bene. Credo che quello che abbiamo fatto durante la notte sia stato molto utile. Anche se non è stato rivoluzionario, credo che dopo la FP3 fossimo molto più ottimisti rispetto a ieri sera".

"Quindi, anche questi piccoli passi avanti fanno davvero la differenza. E domenica sarà sicuramente una gara combattuta. Molte altre vetture hanno punti di forza diversi dai nostri. Vedremo come andrà a finire".

Piastri ha ammesso che ora la squadra può essere più ottimista sui risultati a cui potrebbe provare ad ambire in questa stagione.

"Sì, credo di sì", ha detto. "I valori sono così ristretti. Anche nella Q1, credo che la differenza tra l'essere nei primi 10, dove ero io, e l'essere fuori, fosse di circa due decimi".

"Quindi, se fai un piccolo errore, o un paio di piccoli errori, ti sembra un disastro completo. Se invece fai un giro davvero buono, sembri un eroe".

"Dobbiamo quindi affrontare questi piccoli margini, e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. E ovviamente abbiamo in programma alcuni aggiornamenti nel corso dell'anno che ci aiuteranno, ma sono sicuro che lo faranno anche tutti gli altri".

"E riuscire a ottenere un po' di più ovunque sia possibile, soprattutto con una griglia così ravvicinata come quella attuale, farà la differenza".