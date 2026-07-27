F1 | Piastri furioso con Sainz: "Lottava con Alonso come se fosse in lizza per il titolo. Che guardi lo specchietto!"

Per circa metà gara, Oscar Piastri sembrava essere tornato - almeno a sprazzi - quello dello scorso anno. Una grande partenza con cui ha preso la testa del GP di Ungheria, una buona gestione del primo stint di gara con gomme Medium. Da lì in poi il declino.

Una serie di eventi che lo ha portato ad avere un incidente e a concludere in anticipo la gara, mentre il compagno di squadra Lando Norris è riuscito a riportare al successo la McLaren. Qualcosa che mancava ormai dal glorioso 2025.

"Dal mio punto di vista ho fatto le cose giuste. Credo che il primo stint con le gomme medie sia stato discreto. Da quel momento in poi, però, con le hard non c'era proprio passo. Tuttavia, il fatto di aver guidato la gara per metà della corsa nonostante tutte le difficoltà è comunque un aspetto almeno in parte positivo", ha commentato l'australiano al termine della sua gara, una volta rientrato nel Paddock.

Gli eventi che però hanno più scosso Piastri sono avvenuti qualche giro prima il ritiro. Il secondo pit stop effettuato lo ha messo nel traffico di alcune macchine in lotta tra loro. Tra queste, la Williams di Carlos Sainz e l'Aston Martin di Fernando Alonso, impegnati a darsi battaglia per posizioni ben al di fuori della Top 10.

Piastri, recuperato rapidamente il terreno nei confronti dei due spagnoli, ha approfittato della lotta tra i due e in curva 3 ha provato a infilarsi per cercare poi di mantenere la prima posizione nei confronti di Lando Norris, ancora in attesa della sua sosta. Sainz, però, non ha evidentemente visto Piastri e ha chiuso la traiettoria spostandosi verso sinistra. Il contatto è stato inevitabile e Piastri ha dovuto alzare il piede dall'acceleratore e controllare la sua MCL40, perdendo decimi preziosi che hanno portato Norris a fargli un overcut e ad andare in testa alla corsa.

"Ero più frustrato dal tamponamento di una vettura doppiata che per la strategia. Credo che il momento del pit stop fosse corretto. Volevamo coprire Hamilton, ed era assolutamente normale. Se non fossi stato colpito da quella macchina, sarei comunque rientrato davanti a Lando. Da quel punto di vista ero tranquillo".

"In quel momento ero incredibilmente arrabbiato. Anzi, 'arrabbiato' non è nemmeno la parola che userei: ce ne sarebbero molte altre, riferite a Carlos. Poi, ovviamente, quando Lando è uscito davanti a me, sapevo di non avere il passo per attaccarlo. In quel momento ho capito che le mie possibilità di vincere la gara erano finite. Ero furioso per aver perso la leadership della corsa, ma non è stata colpa del team. È stata colpa di Carlos".

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Sapevo [dei problemi al sistema] delle bandiere blu, ma erano esposte da tutti i commissari lungo il circuito. Ero proprio dietro di lui. Non riuscivo a credere a quello che è successo. Essere centrato da una vettura doppiata è una delle ultime cose che ti aspetti possano compromettere la tua gara. E invece oggi è successo".

"Francamente non mi interessa se lui non mi ha visto. Il fatto che non mi abbia visto, che nessuno glielo abbia comunicato o che ci sia stata una totale mancanza di consapevolezza della situazione è semplicemente inaccettabile".

"Esiste un sistema molto chiaro che viene utilizzato in tutte le gare. Lui stava lottando con Fernando per l'ultima posizione come se fosse in palio il Campionato del Mondo. Questo mi è costato la leadership della gara".

"Carlos è spesso molto critico nei confronti degli altri piloti. A sua volta, anche lui è stato criticato in passato perché a volte è difficile da gestire in pista. Quando fai una cosa del genere, forse dovresti guardarti un po' allo specchio".

Al giro 56, la gara di Piastri è arrivata al termine a causa di un guasto verificatosi sulla sua MCL40. Il pilota australiano, pochi istanti prima, continuava a occupare saldamente la seconda posizione e avrebbe potuto regalare una comoda doppietta al team di Woking.

Le immagini derivanti dalla camera car di Piastri hanno mostrato come Oscar abbia perso all'improvviso le marce. Non è ancora chiaro cosa si sia rotto, ma il cambio è certamente interessato nel problema occorso alla McLaren numero 81.

"Del cambio? Non so esattamente cosa si sia rotto, ma ho perso tutte le marce", ha concluso Piastri, piuttosto amareggiato e voglioso di prendersi una pausa dopo 7 mesi complessi.