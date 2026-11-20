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F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"
L'australiano a Las Vegas ha montato un 6 cilindri fresco e il sistema di sovralimentazione che beneficia dell'ADUO concesso dalla FIA: Oscar anche sul bagnato ha sentito un salto prestazionale. La novità l'hanno usata tutti i piloti forniti da PU Mercedes ad eccezione di Russell.
Franco Nugnes
Pubblicato: 20 nov 2026, 10:45
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Oscar Piastri, McLaren
Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Sette piloti hanno montato il nuovo turbo della Mercedes frutto dell’ADUO che la FIA ha concesso alla Stella, dal momento che il motore di riferimento per la Federazione Internazionale è il Red Bull Powertrains-Ford DM01 e anche l’unità di Brixworth ha diritto ad un’evoluzione quest’anno e una al prossimo anno.
Solo George Russell non beneficia della modifica perché il britannico vuole evitare la penalizzazione per puntare alla pole position e sperare di riguadagnare la seconda posizione nel mondiale piloti, visto che Max Verstappen detiene su di lui un vantaggio di 17 lunghezze e Lewis Hamilton lo insegue ad un punto.
Sarà che le prove libere del giovedì a Las Vegas si sono disputate sul bagnato e, quindi, non potendo estrarre il potenziale dalle rispettive monoposto, ma è un dato di fatto che l’unico fra i piloti Mercedes che ha espresso un parere sul nuovo turbo e il motore fresco è stato Oscar Piastri.
Oscar Piastri, McLaren
Foto di: Alex Pantling / Getty Images
L'australiano, sesto alla fine, ammette che le condizioni in cui si sono svolti i due turni di libere è stato molto difficili: “Girare è stato decisamente poco rilevante per il proseguo della settimana. Dal mio punto di vista, volevo provare la nuova power unit e il nuovo turbocompressore che abbiamo montato; è stato quindi utile poter girare con queste soluzioni evoluto. In condizioni del genere c'è sempre qualcosa da imparare, quindi è stato comunque utile...”.
Quali sono state le impressioni sul pacchetto che Mercedes ha messo a disposizione anche dei clienti?
“Credo sia un miglioramento. Ovviamente, in condizioni limite, è molto difficile capire esattamente come vadano le cose, ma le sensazioni che ne ho tratto sono state positive. Speriamo che ci sia delle conferme anche sull'asciutto”.
Oscar nella griglia di partenza dovrà pagare dieci posizioni di penalità, ma non sembra troppo preoccupato...
“Si tratta solo di dieci posizioni e, quindi, più in alto riuscirò a qualificarmi e meglio sarà. La Q3 sarà sicuramente una sessione molto interessante e per quanto mi riguarda non mi cambierà l’approccio con o senza penalità”.
Piastri sembra carico e consapevole di disporre di una McLaren MCL40 competitiva: non ci sarà solo la PU fresca e il nuovo turbo, ma anche un aggiornamento del fondo e del diffusore. La sensazione è che Oscar voglia chiudere la stagione 2026 con un colpo di coda che cancelli un campionato molto deludente nel quale si è tolto poche soddisfazioni...
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