F1 | Petronas vuole il GP di Malesia nel calendario dal 2026

La Malesia vuole rientrare nel calendario di Formula 1. La notizia è stata lanciata da Reuters questa mattina e svela che Petronas ha tutta l'intenzione di riportare la pista protagonista nel Circus iridato dopo averlo abbandonato al termine del 2017.

L'obiettivo è quello di tornare nel calendario dal 2026, ossia fra 2 anni e sembra che sia stato rivelato durante una riunione tenuta dal presidente e Tengku Muhammad Taufik Aziz nella giornata di ieri, anche se in Petronas nessuno era stato autorizzato a parlare con la stampa.

Le fonti di Reuters non hanno saputo o voluto spiegare le ragioni della volontà di rientrare in Formula 1, ma è chiaro che il crescente interesse del pubblico verso il Circus iridato attragga anche circuiti come il Sepang International Circuit che erano usciti dai radar per questioni prettamente economiche.

Sia il governo malese che la Formula 1 si è rifiutata di commentare questa voce, ma è chiaro che i vertici della categoria di riferimento del motorsport a 4 ruote abbia l'intenzione di continuare ad ampliare il calendario anche nei prossimi anni.

L'arrivo di Madrid e l'addio tutt'altro che certo di Barcellona al Circus iridato ne sono un primo indizio. L'eventuale permanenza di Imola e l'altrettanto eventuale ritorno della Malesia andrebbero a ingrandire ancora un calendario già lunghissimo, rendendo la Formula 1 sempre più vicina a ciò che è la NASCAR negli Stati Uniti a livello di eventi da disputare.

Non va poi dimenticato che Petronas continua a essere il title sponsor di Mercedes in Formula 1. L'azienda petrolifera malese sponsorizza la Mercedes dal 2010, quando la Casa tedesca ha rilevato le quote del team Brawn GP laureatosi campione del mondo nel 2009.

Sebbene Mercedes sia reduce da due anni ben al di sotto degli 8 precedenti, vincendo appena 1 gran premio con George Russell in Brasile nel 2022. Il team diretto da Toto Wolff è atteso a una risposta prestazionale convincente quest'anno grazie alla W15, vettura che - stando a quanto affermato dal team di Brackley - avrà una concezione molto diversa dalle due, deludenti, progenitrici. La nuova monoposto sarà presentata a San Valentino, il 14 febbraio.