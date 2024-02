F1 | Petronas smentisce i rumors sul ritorno di Sepang

La Reuters ha riferito mercoledì che la Petronas starebbe lavorando per il ritorno del circuito di Sepang nel calendario della Formula 1. I dirigenti della compagnia petrolifera, che è anche proprietaria del circuito, avrebbero tenuto una riunione in cui si è discusso dell'organizzazione di un Gran Premio.

Il piano era così concreto che il direttore, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, ha condiviso l'aspetto del progetto durante una presentazione presso la sede di Kuala Lumpur martedì scorso. Tutto ciò è stato accolto con favore dai fan della categoria, in quanto si tratterebbe del ritorno di un classico moderno, ma le speranze sono state subito disattese in quanto Petronas ha smentito categoricamente qualsiasi voce di un possibile ritorno del Circus.

"Vorremmo confermare che non ci sono discussioni sul ritorno della Formula 1 al Petronas Sepang International Circuit", si legge sul sito web dell'azienda.

La dichiarazione mette fine all'idea di tornare sul circuito del sud-est asiatico per la prima volta dal 2017. Prima di allora, vi si era corso ogni anno dal 1999 ed aveva dato vita a molte gare spettacolari, come quella vinta da Fernando Alonso sotto la pioggia nel 2012 o quella interrotta tre anni prima in cui Kimi Raikkonen scese dalla monoposto per mangiare un gelato.

Si è anche assistito a quello che avrebbe potuto essere l'epilogo indiretto della battaglia per il campionato del mondo 2016, in quanto Lewis Hamilton era in procinto di vincere il GP, ma la rottura del suo motore ha dato a Nico Rosberg la speranza di conquistare il titolo.

Inoltre, ha permesso a Daniel Ricciardo di tornare sul gradino più alto del podio dopo una dura lotta contro Max Vertappen, che ha anche stabilito il record del più giovane pilota a segnare punti in un Gran Premio proprio a Sepang nel 2015.