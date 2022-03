F1 | Permane: "Alpine sarà in grado di lottare per la Q3"

Carica lettore audio

Il team di Enstone ha vissuto una prima sessione di test a Barcellona piuttosto difficile. Oltre al guasto alla power unit accusato al venerdì, la scuderia ha preferito girare in configurazione ad alto carico di carburante e senza l’utilizzo del DRS.

In Bahrain sia Fernando Alonso che Esteban Ocon hanno avuto la possibilità di girare con poca benzina ed i riscontri ottenuti hanno fatto pensare ai responsabili della Alpine che la A522 possa almeno essere la monoposto di vertice del gruppo di metà classifica.

Alonso ha ottenuto il terzo tempo nella giornata conclusiva ed il direttore sportivo della squadra francese, Alan Permane, ha dichiarato come il feedback sulla monoposto sia fornito dallo spagnolo sia stato positivo anche se avrebbe voluto ottenere qualcosa in più.

“Fernando non è ancora soddisfatto al 100%, vorrebbe essere ancora più veloce e trovare ulteriori problemi sulla vettura. Adesso però è molto più felice”.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Motorsport Images

“Per gran parte della giornata ha guidato con molto carburante, ma quando ha messo gomme C3 e ridotto il carico di benzina è rimasto stupito da quanto fosse veloce l’auto. Era davvero soddisfatto e riusciva a sentire le prestazioni della vettura”.

“Abbiamo girato con una carico di benzina inferiore a quello che utilizziamo in qualifica, ma così facendo siamo riusciti a scoprire la velocità ed il grip della monoposto e solo così facendo inizi a trovare i piccoli difetti”.

“Al momento posso dire che non ci aspettiamo di andare in pole, ma spero che saremo in lotta per entrare in Q3”.

I test in Bahrain per la Alpine sono stati andati certamente meglio rispetto a quelli di Barcellona, ma Permane ha voluto sottolineare come sulla monoposto non siano state adottate novità tecniche di rilievo. Semplicemente la squadra ha capito cosa non aveva funzionato in Spagna.

“Penso di aver dichiarato all’epoca che non eravamo stressati. Le performance c’erano, ma non eravamo contenti. Non sono certo che la gente ci abbia creduto, ma noi come squadra non eravamo nel panico”.

“Credo che in Bahrain abbiamo mostrato dove ci troviamo. Non so dire con esattezza il valore delle altre scuderie, ma noi siamo a metà classifica. Non abbiamo apportato modifiche sostanziali o un set-up particolare. Abbiamo semplicemente capito meglio la vettura e messo insieme il tutto”.