F1 | Permane: "Alpine, a Baku un vero calvario"

Alpine era arrivata a Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan, con il preciso intento di valutare gli aggiornamenti portati al quarto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, soprattutto le novità al fondo utilizzato su entrambe le A523.

Il team di Enstone, invece, ha dovuto far fronte a un incendio sulla monoposto di Pierre Gasly al venerdì, seguito poi da sostituzioni di motore, riparazioni di incidenti, modifiche di assetto, partenze dall'uscita dei box e poi un incidente evitato per un soffio, con Esteban Ocon molto bravo a frenare in tempo mentre era intento a entrare in pit lane all'ultimo giro del GP per fare il suo pit stop.

In tutto questo Alpine lascia l'Azerbaijan senza punti, in un weekend dove è stato affrontato per la prima volta il nuovo format del fine settimana con Libere 1 e qualifiche della gara al venerdì, Shootout Sprint e Sprint Race al sabato e la gara domenicale.

Alan Permane non ha nascosto la propria incredulità parlando proprio del fine settimana di Baku: "Non posso paragonare questo weekend a nessun altro. Onestamente, è stato così frenetico e difficile. Non mi è parso affatto un fine settimana come gli altri".

I problemi di Alpine sono iniziati nelle prime prove libere quando una perdita idraulica di Gasly ha innescato un incendio del motore che ha interrotto la sua corsa. Poi è caduto all'inizio delle qualifiche.

Pierre Gasly, Alpine A523, si ferma a causa di un incendio Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images



Il compagno di squadra Esteban Ocon ha avuto una corsa limitata in F1 a causa di un problema al cambio, lasciando la squadra di fronte a ulteriori problemi nel trovare la giusta configurazione prima delle qualifiche.

"Bisogna partire ben preparati e avere un weekend tranquillo. Non è stato così per nessuna delle nostre monoposto. E da lì in poi la situazione è sfuggita dal nostro controllo".

"I nostri meccanici hanno lavorato duramente nel fine settimana. Hanno fatto un lavoro straordinario nel cambio del motore sulla macchina di Pierre. E questo ha avuto effetti a catena che i media non vedono. Loro arrivano qui il mercoledì e costruiscono le monoposto, ma anche noi costruiamo i nostri ricambi: cambi di riserva, motori di riserva e cose del genere".

"Quando si utilizzano tutti questo ricambi il venerdì, devono rimanere fino a tarda notte, perché non c'è coprifuoco il venerdì sera in un weekend sprint, perché le monoposto sono in Parco Chiuso. Quindi sono stati qui fino alle 23 per assicurarsi di avere pronti un motore e un cambio di riserva per la prossima gara".

"Per loro è stato davvero un doppio colpo notevole. Hanno avuto un venerdì davvero estenuante. Dovranno anche affrontare un volo di 14 ore per Miami e alcuni di loro saranno già al lavoro martedì mattina. E quando devi recuperare da un weekend come quello di Baku non è affatto semplice, specialmente se si pensa che si va incontro a un altro fine settimana di gara. Ma daremo il meglio".

"Alcune persone, martedì, potranno godersi un giorno di riposo e non ho dubbi che approfitteranno del sole per rilassarsi. Ma faremo in modo che chi ha lavorato duro a Baku e nella prima giornata a Miami possa poi recuperare nei due giorni successivi", ha concluso Permane.