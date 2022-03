F1 | Pericolo sottosterzo nelle curva a bassa velocità

Carica lettore audio

Il campionato di F1 sta per prendere il via con il GP del Bahrein in questo weekend e dopo i test pre-season le incognite su quello che possiamo aspettarci sono ancora numerose. Tra i tanti cambiamenti regolamentari di quest’anno, uno degli interrogativi più importanti da sciogliere riguarda le prestazioni degli inediti pneumatici da 18” e il ruolo che la strategia gomme potrebbe avere in gara.

Quel che è certo è che il fornitore Pirelli e i team non potranno fare affidamento sulla quantità di dati accumulati nei Gran Premi delle passate edizioni, e devono ricostruire quasi da zero il loro know-how e i loro database. In questo contesto la capacità di simulazioni accurate e l’uso di modellistiche evolute appare determinante.

I modelli predittivi, del resto, sono da tempo il cuore della Formula 1 e sempre più spesso fanno la differenza, orientando strategie e scelte, in un quadro di continua evoluzione delle tecnologie e delle aspettative. Sulla base dei nuovi regolamenti tecnici, con un minore carico aerodinamico disponibile e diversa costruzione degli pneumatici, ci si attende un generale range termico di funzionamento più basso, che potrebbe ridurre il “tire management” e favorire più azione e duelli in pista.

Gli pneumatici da 18’’, per loro stessa conformazione strutturale, sono caratterizzati da una maggior rigidezza da deriva, legata alle ridotte dimensioni del fianco della gomma.

Dalle analisi condotte con i modelli di interazione multifisici di MegaRide, in grado di tener conto delle variazioni che temperatura ed usura inducono su rigidezza e aderenza, si evidenzia che tale situazione possa rendere meno prevedibili le vetture rispetto al passato nella gestione del sotto/sovrasterzo.

Un confronto tra le rigidezze di deriva, ovvero le pendenze delle curve (grafico sotto) nel loro tratto lineare, fa osservare un valore più alto per la curva nera, rappresentativa di uno pneumatico da 18 pollici, con fianco più ridotto, rispetto a quella bianca, proposta come curva campione di una gomma da 13 pollici.

Interazione laterale Photo by: MegaRide

Gli ingegneri dunque dovranno ripensare i bilanciamenti delle vetture rispetto agli anni scorsi: con le nuove regole tecniche, l’aerodinamica dovrebbe favorire elevata deportanza ad alte velocità ma essere molto penalizzante alle basse velocità, costringendo i piloti a lottare molto col sottosterzo nelle curve lente.

Per il GP del Bahrein, gli ingegneri di MegaRide hanno eseguito delle analisi e delle simulazioni mirate. L’elaborazione dei dati conferma le insidie tipiche di questa gara, che si svolge al “Bahrein International Circuit”, lungo 5.412m, per un totale di 15 curve.

Il tracciato si snoda nel deserto e i problemi maggiori per gli pneumatici sono legati al deposito di sabbia sul manto stradale, che, unito all’alto contenuto di granito di cui è composto, lo rendono particolarmente abrasivo con possibili fenomeni di usura meccanica e blistering, oltre a non offrire un notevole grip.

In basso è riportato un grafico che prende in considerazione uno dei fattori di maggiore attenzione per il circuito di Manama: la “Friction Power”, ovvero la quantità di energia generata all’interfaccia con il suolo durante le fasi di frenata, accelerazione e curva, per ciascuno pneumatico.

Le curve decisamente critiche sono quelle del settore centrale. Nella curva 10, bisogna affrontare, in combinato, una frenata in discesa molto impegnativa, nella quale si tende a bloccare la gomma anteriore sinistra. In curva 11, da percorrere in accelerazione, si segnala un grosso stress per gli pneumatici, in particolare quello anteriore destro.

Quantità di energia generata dal pneumatico con la pista durante le fasi di frenata Photo by: MegaRide

Le mescole scelte per il Bahrein sono la C1, C2 e C3, le più dure dell’intero set proposto da Pirelli, contrariamente a quanto successo negli scorsi anni, quando erano state selezionate le mescole di uno step più morbide.

Tale scelta, inattesa rispetto ai programmi di Pirelli, che dichiara di aver sviluppato mescole tarate su working range inferiori, è stata probabilmente figlia delle informazioni raccolte nei recenti test, svolti con temperature della pista e ambientali molto alte, che hanno favorito il degrado termico della gomma.

A dimostrazione che le soprese che questa stagione può riservare sono tante e che la sfida principale è sulla raccolta attenta e sulla raffinata elaborazione dei dati.