F1 | Perez vince la Sprint di Baku davanti a Leclerc e Verstappen

Lo specialista dei circuiti cittadini alimenta la sua nomea: Sergio Perez ha vinto la gara sprint del GP d'Azerbaijan mettendo la sua Red Bull davanti a tutti alla conclusione dei 17 giri della garetta. La Ferrari, dopo la pole position di Charles Leclerc, conquista il primo podio con la SF-23, una vettura che sembrava nata male e che, invece, ha trovato il passo per rivaleggiare con le RB19.

Non passi in secondo piano il fatto che Max Verstappen è rimasto dietro al monegasco: il campione del mondo ha pagato a caro prezzo il ruvido duello al via con George Russell. L'inglese con la Mercedes è partito meravigliosamente bene e ha subito messo le ruote dentro alla Red Bull. Max, ovviamente, non si è fatto intimidire e ha tenuto duro senza rinunciare ad almeno un paio di contatti nei quali l'olandese ha danneggiato la pancia di sinistra, perdendo carico.

Russell è riuscito a passare, ma poco dopo Yuki Tsunoda ha rovinato l'ala anteriore dell'AlphaTauri in un contatto e poi è finito a muro con la gomma posteriore destra che si è staccata dalla AT04 e ha cominciato a rotolare pericolosamente lungo la pista. La direzione gara ha chiamato prima la VSC che al giro 3 si è trasformata in una Safety Car. Il nipponico, tornato ai box con una macchina danneggiata, è stato rimandato in pista dopo il cambio gomme e la sostituzione del muso, ma la vettura aveva un braccio rotto e non era in grado di procedere dritta, per cui l'AlphaTauri è stata messa sotto investigazione per unsafe release.

La Ferrari non è riuscita a contenere la superiorità di Sergio Perez con la RB19 ad ala mobile aperta: ballavano 7 chilometri di velocità massima in più e il sudamericano non ha impiegato molto ad aprire un gap oltre il secondo per rendersi imprendibile, ma Leclerc è stato bravo nel difendere il posto d'onore da un Verstappen che ha dovuto fare i conti con una Red Bull menomata.

Charles si è dovuto accontentare di un posto d'onore nel sandwich delle Red Bull: a Maranello hanno avuto la conferma che la SF-23 non è un bidone. In attesa degli aggiornamenti che arriveranno prossimamente (qualcosa già a Miami) la rossa si è fatta apprezzare per una buona consistenza. Non è ancora in grado di lottare con la squadra campione del mondo, ma la Scuderia si erge a seconda forza, lasciandosi alle spalle tanto Mercedes che Aston Martin e questo è certamente l'aspetto più positivo. Due pole e un secondo posto sono un bottino che alimenta belle speranze per il futuro con Leclerc.

Carlos Sainz, invece, si accontenta di un quinto posto che non sa di molto, ma almeno anche lo spagnolo acchiappa qualche punto che fa muovere la classifica mondiale: il madrileno non è riuscito a sfidare George Russell con la Mercedes, ma si è dovuto difendere dall'Aston Martin di Fernando Alonso che è riuscito a mettere il muso davanti alla W14 di Lewis Hamilton.

L'ultimo che ha chiuso in zona punti è Lance Stroll con l'altra "verdona": il canadese ha forzato un sorpsso ai danni di Alex Albon con la Williams. L'anglo thailandese ha preceduto Oscar Piastri che è risalito al decimo posto dopo un sorpasso al compagno di squadra, Lando Norris. L'inglese, che era partito con le Soft come Valtteri Bottas, è stato richiamato ai box per un cambio gomme per raccogliere informazioni in vista della gara di domani. Durante la safety car si è fermato anche Esteban Ocon che era scattato dalla pit lane, ma il passaggio dalla media alla soft non ha funzionato.

I 17 giri della garetta non hanno detto altro: ora l'attesa è per il Gran Premio. La rossa parte dal palo, ma le Red Bull sembrano di avere qualcosa in più non solo nella velocità massima, ma anche nel passo. Se guardiamo dov'era la SF-23 nelle gare precedenti per leggere il grande salto di qualità che lo staff diretto da Fred Vasseur è riuscito a fare nella comprensione della macchina.