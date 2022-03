F1 | Perez stupisce, ma la Ferrari è più bilanciata

Carica lettore audio

Molti piloti dopo aver terminato la carriera sanno identificare il loro ‘giro della vita’, un’interpretazione che un certo giorno, su una certa pista, è stata perfetta. Per chi non ha mai guidato una monoposto è un concetto probabilmente difficile da cogliere, i piloti lo descrivono come un mosaico in cui tutti i tasselli si incastrano nel modo perfetto, e l’espressione di chi lo racconta è sempre la stessa: un sorriso accennato e uno sguardo sereno.

Quell’espressione si è vista oggi sul volto di Sergio Perez al termine delle qualifiche di Jeddah, una fotografia che dice tutto. “Se ci riprovassi mille volte non sarei in grado di rifare lo stesso giro”, ha commentato a caldo ‘Checo’, estasiato da ciò che era riuscito a fare pochi minuti prima.

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dopo 215 qualifiche Perez ha centrato la sua prima pole position, e lo ha fatto in un momento in cui i riflettori erano tutti su Charles Leclerc e Max Verstappen, attesissimi duellanti alla vigilia del weekend saudita.

L’exploit di Perez non è però solo una perfetta ‘pennellata’ arrivata senza preavvisi, il messicano è salito in cattedra già in Q2, confermandosi dietro il tandem Ferrari ma davanti a Verstappen. È stato il primo segnale del lavoro impeccabile fatto da ‘Checo’ nella preparazione della gomma, scaldata in modo perfetto prima di lanciarsi nel giro veloce.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sulla Red Bull di Perez il grip è stato perfetto sin dalle prime curve, mente Verstappen ha lottato con problemi di trazione. Poi Sergio ci ha messo del suo, assecondato dal feeling che gli ha garantito la monoposto ha osato qualcosa in più, e il rischio ha pagato regalandogli un risultato eccezionale.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La pole di Perez ha bloccato sul nascere l’esultanza del box Ferrari, che pochi istanti prima aveva visto Leclerc salire in cima alla classifica con Sainz alle sue spalle, ma al di là della comprensibile delusione per la pole sfumata quando sembrava ormai già in tasca, c’è molto di buono nel sabato della Scuderia.

Dopo la doppietta in Bahrain la F1-75 ha affrontato l’esame Jeddah, e finora lo ha superato a pieni voti. La pole non è arrivata, certo, ma parlare di sconfitta per 25 millesimi non ci sta. La monoposto ha impressionato su tutti i fronti, e la scelta di setup fatta dai tecnici del Cavallino sembra essere più indirizzata ai cinquanta giri in programma domani che performance sul giro ‘secco’ in qualifica.

Sergio Perez, Red Bull Racing, riceve il Pirelli Pole Position Award dallo chef Gordon Ramsay Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

I dati di velocità massima hanno confermato una Red Bull irraggiungibile sui rettilinei (13 km/h il vantaggio di Perez su Leclerc) ma per ottenere questo risultato l’incidenza delle ali delle RB18 è stata ridotta al minimo.

Una scelta che oggi ha pagato, ma che potrebbe non essere l’ideale nella gestione delle gomme in gara, anche se Perez ha minimizzato confermando di non temere problemi in vista della corsa di domani.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nel box della Scuderia c’è serenità, un termometro importante che conferma una grande fiducia nei propri mezzi, ed anche i piloti sembrano essere ottimisti in vista della gara. “Vediamo quale scelta pagherà”, ha sintetizzato Mattia Binotto rispondendo alle differenti scelte fatte rispetto a Red Bull, confermando la fiducia nel lavoro che la squadra sta portando avanti sin dai primi giri dei test di Barcellona.

Le qualifiche di Jeddah hanno vissuto momenti di altissima tensione a causa dell’incidente di Mick Schumacher in Q2. Sono trascorsi cinquanta lunghissimi minuti prima delle rassicuranti immagini che hanno mostrato il pilota della Haas dialogare sorridendo con i medici che lo hanno trasportato in ospedale per controlli precauzionali.

La Haas VF-22 di Mick Schumacher dopo l'incidente Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La grande paura per Schumacher ha ovviamente fatto passare in secondo piano quanto accaduto poco prima, ovvero l’esclusione di Hamilton al termine della Q1. Che la W13 sia la Mercedes nata peggio degli ultimi nove anni è un dato di fatto, ma vedere Lewis remare con la monoposto senza riuscire ad avere la meglio sull’Aston Martin di Stroll è uno scenario diverso, che entra nella sfera dei peggiori incubi per la squadra e lo stesso Hamilton.

Il sesto posto di George Russell è ciò che era nelle previsioni, ma non cancella certo la débâcle della vettura numero 44, probabilmente la vera notizia di giornata.