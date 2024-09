F1 | Perez: power unit e cambio salvi dopo l'incidente di Baku

Sergio Perez arriva al Marina Bay Street Circuit, sede del Gran Premio di Singapore, con il preciso intento di mettersi alle spalle lo scorso fine settimana e l'incidente che lo ha privato di un podio più che probabile.

L'amaro in bocca, per Checo, resta. Il podio, stando anche all'ottimo fine settimana che a Baku era riuscito finalmente a mettere in piedi, sarebbe stato un risultato molto importante per lui in ottica 2025. Un'iniezione di punti e fiducia necessari per guardare al futuro in modo più sereno e con la consapevolezza di essere ancora in grado di essere utile alla Red Bull in questa stagione.

Invece, al penultimo giro, mentre Sainz era intento a lottare con Leclerc per la seconda posizione e Checo per il podio con le due Ferrari, la sua RB20 è entrata in contatto con la SF-24 del madrileno, finendo entrambe per sbattere contro il muro e consegnando a Leclerc un insperato secondo posto, date le difficoltà con le gomme in cui imperversava negli ultimi giri.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

La RB20 numero 11, nell'impatto con il muro, ha riportato danni di un certo rilievo, ma la Red Bull è comunque riuscita a ripristinarla per il Gran Premio di Singapore con tutte le ultime specifiche di fondo e ali.

Uno sforzo considerevole, che lo stesso Sergio Perez ha voluto sottolineare dando merito alle persone che lavorano a Milton Keynes ogni giorno, capaci di dargli di nuovo una macchina potenzialmente vincente in poche ore.

"I ragazzi, come di consueto, hanno fatto un lavoro incredibile e potrò correre con le ultime specifiche della macchina. Dunque sì, sono sorpreso del grande lavoro che hanno fatto. Stanno spingendo al massimo e non mi aspettavo di poter correre con le ultime specifiche già in questo fine settimana".

Nell'impatto contro il muro avrebbero potuto subire danni importanti anche la power unit - tutte le sue componenti, non solo il motore termico - e il cambio. In diverse occasioni, con impatti di quel tipo, abbiamo assistito a rotture che poi hanno creato non pochi problemi ai piloti.

In questo caso, invece, dopo aver ispezionato power unit e cambio, Red Bull ha capito di poter contare su entrambe anche per il fine settimana di Singapore. Perez potrà utilizzarle subito ed è stato lo stesso messicano a confermare la notizia: "Sì, power unit e cambio stanno bene".